7 cách để khai thông tài vận, may mắn tiền bạc đầu năm mới

Sử dụng vật phẩm phong thủy

Một cách tăng vận may tiền bạc mà bạn có thể tham khảo đó chính là sử dụng các vật phẩm phong thủy. Đó có thể là những món đồ trang sức phong thủy như vòng tay trầm hương, vòng tay đá phong thủy,... Hoặc bạn cũng có thể trưng bày các vật phẩm phong thủy trong ngôi nhà của mình như cóc vàng ngậm xu, Tỳ Hưu, Tháp Văn Xương, cây Kim Tiền,...để thu hút nhiều tài lộc, gia tăng vận khí cho gia đình.

Đặt bát muối ở góc nhà

Dân gian thường có phong tục "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng làm sạch nên thường được dùng để thanh tẩy uế khí, hấp thụ những năng lượng tiêu cực và mang đến vận may của năm mới. Thêm vào đó, nếu bạn đặt một đồng tiền kim loại vào trong bát muối sẽ tạo ra các phản ứng làm tiêu tan xú uế, hiệu quả nhân đôi. Các chuyên gia phong thủy cũng khuyên gia chủ nên đặt bát muối ở 2 hướng trong nhà: hướng Đông Nam (cung Tài Lộc) để thu hút tài lộc, phú quý, hoặc hướng Đông (Cung Gia Đạo) nếu muốn cải thiện sức khỏe.

Thường xuyên vệ sinh cửa chính

Cửa chính là nơi chúng ta tiếp đón những vị khách ghé thăm, là “bộ mặt” của tổng thể gian nhà. Do đó, thường xuyên vệ sinh khu vực này sẽ giúp căn nhà thêm phần sáng sủa và thoáng đãng hơn, là tiền đề cho may mắn, tài lộc ghé thăm. Ngoài ra, gia chủ cần đảm bảo bản lề cửa hoạt động trơn tru, êm ái và không nên để cửa bị vướng bất cứ chướng ngại gì. Màu sơn cửa chính phải luôn luôn mới và sáng, với cửa bằng gỗ bạn có thể xem xét dùng sơn màu đỏ nâu vừa làm tăng thêm sự sang trọng cho ngôi nhà lại vừa tượng trưng cho sự vững bền và kiên cố.

Thanh lọc nhà cửa bằng thảo mộc

Theo quan niệm dân gian, xông nhà là một trong những phương pháp hữu hiệu trong việc thanh tẩy không gian sống, từ đó mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc và bình an cho gia chủ trong dịp đầu năm mới. Do vậy, vào những ngày cuối năm hoặc thậm chí là ngày thường bạn có thể dọn dẹp và thanh lọc nhà bằng cách xông khắp không gian nhà với các loại thảo mộc như: hương thảo, oải hương, nguyệt quế,...

Cất bớt hoặc loại bỏ những đồ dùng cũ không cần thiết

Theo phong thủy, nếu cứ giữ những vật dụng hỏng hóc, cũ mèm trong nhà sẽ khiến cho vận may bị giảm sút. Đây cũng là lý do mà người ta cần không ngừng sắp xếp lại nội thất sao cho ngăn nắp, dễ nhìn liên tục trong năm.

Việc dọn dẹp, loại bỏ những đồ dùng cũ không cần thiết một cách thường xuyên chứ không riêng gì vào dịp năm mới sẽ giúp gia đình mở đường đón vận khí lên cao. Một ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ cũng có lợi cho những nguồn năng lượng tích cực lưu thông bên trong.

Đừng tiếc nuối những món đồ cũ, không sử dụng đến trong một thời gian dài vì chúng có thể khiến vận may gia chủ bị giảm sút nghiêm trọng.

Bố trí không gian sống

Không gian các phòng phải đủ rộng, thuận lợi trong việc cứu hỏa. Vật dụng bày trí có thể tùy theo nhu cầu, thói quen gia chủ. Trong tư duy ngũ hành, đủ năm yếu tố mọi thứ sẽ tương sinh, tạo sự hanh thông, vận động. Như năm 2020 thuộc hành Thổ, nếu chưng cây cảnh để thêm hương sắc cho không gian thì nên thiên về màu vàng. Các vật trang trí bên trong có thể chọn đỏ, hồng làm điểm nhấn.

Lựa chọn ví tài lộc phù hợp

Theo như phong thủy, ví tiền là vật đại diện cho tài chính. Do đó, việc lựa chọn và sử dụng ví đúng cách sẽ giúp mang đến sự thịnh vượng cho chủ sở hữu. Vì vậy, chọn cho mình chiếc ví có màu sắc, kiểu dáng,...phù hợp với bản mệnh và áp dụng các cách thu hút tài lộc vào ví sẽ giúp bạn gia tăng vận khí, nhân đôi tiền tài. Thông thường, ví thu hút tài lộc sẽ ưu tiên có màu vàng kim. Lựa chọn một chiếc ví tài lộc sẽ giúp người sở hữu có được nhiều may mắn tiền tài và thu hút nhiều lộc phát trong ngày đầu năm mới.

Tác giả: Tổng hợp

Nguồn tin: saostar.vn