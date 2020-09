6 TV 75 inch giảm giá vài chục triệu đồng

Samsung 75RU7100 (25 triệu đồng) So với giá niêm yết năm ngoái, TV 4K 75 inch của Samsung đã giảm gần 60%, từ 57 triệu đồng xuống 25 triệu đồng. RU7100 cũng là TV 4K 75 inch rẻ nhất của Samsung tại Việt Nam, ngang bằng các model 4K cùng cỡ từ thương hiệu Trung Quốc TCL và Xiaomi. RU7100 trông không nổi bật bởi dùng chân đế chữ V và khung viền nhựa. Nhưng so với sản phẩm cùng tầm của Sony và LG, model 75 inch của Samsung mỏng hơn, mặt lưng được thiết kế tối giản, che gọn được dây điện và các cổng kết nối. Chất lượng hiển thị của RU7100 ổn so với giá 25 triệu đồng. Điểm yếu là độ tương phản kém, màu sắc cần cân chỉnh lại khi xem phim. Samsung dùng công nghệ UHD Dimming tăng độ sâu cho hình ảnh, cải thiện khả năng thể hiện màu đen trên TV LED. TV không chạy Android mà dùng nền tảng Tizen do nhà sản xuất Hàn Quốc phát triển riêng. Nền tảng Tizen không đa dạng như Google, kho ứng dụng đủ dùng với nhiều phần mềm truyền hình, giải trí của Việt Nam.