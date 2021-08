6 mẹo hay khử mùi hôi trong nhà không tốn tiền, bạn nên thử ngay

Trời nồm không chỉ khiến sàn nhà ẩm ướt, quần áo khó khô, tường bị ẩm mốc mà còn khiến nhà bạn có mùi hôi khó chịu, chưa kể nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các mùi của chanh, cam, quýt có khả năng làm giảm căng thẳng, đồng thời, với hương thơm thanh mát, dễ chịu từ tinh dầu của các loại quả này sẽ làm biến mất mùi hôi khó chịu từ căn phòng của bạn.

Hãy lấy một số miếng vỏ cam, chanh, quýt đã được phơi khô và đốt chúng trên bếp hoặc trong một chiếc bát bằng sứ. Tinh dầu từ các loại quả này sẽ ngay lập tức bay khắp căn phòng của bạn với một mùi thơm vô cùng dễ chịu.

Quả dứa khử mùi hôi phòng

Sau khi mua dứa về bạn bỏ phần cuốn và dùng dao nhọn để loại bỏ bớt phần thịt và cùi dứa. Sau đó, đặt một khúc nến vào giữa rồi đốt lên và để ở một góc nhà.

Bạn có thể bỏ nến lớn hoặc nhỏ tùy thuộc vào kích thước của quả dứa nhé. Sức nóng từ nến đủ làm nóng quả dứa và tỏa ra mùi thơm để lấn lướt những mùi khó chịu.

Hành tây khử mùi hôi phòng hiệu quả

Hành tây sẽ khá hăng, khi thái dễ gây khó chịu cho mắt nhưng nó lại có thể khử mùi ẩm mốc trong phòng rất tốt. Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ việc cắt đôi củ hành tây ra và để trong góc phòng qua đêm. Sáng hôm sau, mùi ẩm mốc của căn phòng sẽ biến mất luôn.

Than khử mùi hôi phòng

Than khô có thể giúp hút ẩm cho các căn phòng trong nhà vì vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng nguyên liệu này.

Hãy đập than thành những mảnh nhỏ rồi bỏ vào thau hay chậu nhỏ, sau đó đặt ở góc của mỗi căn phòng. Tùy vào tình trạng ẩm ướt của thời tiết mà bạn thay than lâu hay mau, nhưng tốt nhất là khoảng 2 - 3 ngày/lần. Sau đó bạn có thể gom than lại, đợi ngày trời nắng tươi thì đem ra phơi để tái sử dụng cho việc lọc không khí trong nhà.

Bã cà phê, bã trà khử mùi hôi phòng

Sau khi uống trà hoặc cà phê bạn nên cho vào túi nhỏ treo ở góc phòng, sẽ giúp khử sạch mùi ẩm mốc nhanh chóng. Sau khoảng 2 ngày thì thay thế lượng bã trà, cà phê mới để đảm bảo khả năng lọc khí và khử mùi của chúng.

Thắp nến giúp khử mùi hôi phòng

Thắp nến là một biện pháp rất thú vị mà bạn nên thử nhé. Sử dụng các loại nến thơm để thắp vừa làm giảm độ ẩm, giảm mùi hôi trong nhà mà còn lãng mạn nữa nhé. Đây là cách ít người chú ý nhưng lại rất hiệu quả. Nó giúp phòng bạn thêm khô ráo mà cũng khiến tinh thần bạn thỏa mái hơn.

