6 cầu thủ của SLNA dính Covid-19

6 cầu thủ SLNA không may dương tính với Covid-19 gồm: Hoàng Văn Khánh, Hồ Phúc Thịnh, Hồ Khắc Lương, Trần Đình Đồng, Đặng Văn Lắm và Nguyễn Trọng Hoàng. Trong số này, Hoàng Văn Khánh còn không may dính chấn thương dây chằng trong trận đấu với Bình Định ở vòng 2. Do dính cả Covid-19 nên đội trưởng của SLNA sẽ gặp khó khăn trong việc chữa trị chấn thương.

Nếu Trọng Hoàng được xác định là trụ cột, thì 4 cầu thủ còn lại đều là quân bài dự bị quan trọng của SLNA. Đặng Văn Lắm, Hồ Khắc Lương đã được ra sân ở V.League mùa này và ít nhiều để lại dấu ấn nhờ sự năng nổ. Trong khi đó, Đình Đồng là ứng cử viên nặng ký thay thế Đình Hoàng hoặc Xuân Mạnh ở vị trí hậu vệ biên trong sơ đồ 5-3-2 mà SLNA đang vận hành.

Cũng nói thêm, Đình Hoàng từng dính Covid-19. Cựu tuyển thủ này chỉ bình phục 2 ngày trước khi đội bóng xứ Nghệ làm khách tại Bình Dương. HLV Huy Hoàng đang ngóng ngày trở lại của Trọng Hoàng để tăng thêm chất cho tuyến tiền vệ, vốn là nơi được xem là yếu nhất của SLNA hiện tại. Hôm 7/3 vừa qua, SLNA đã di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Sài Gòn FC vào cuối tuần này.

Tác giả: ĐAM SAN

Nguồn tin: bongdaplus.vn