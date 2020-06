5 ứng dụng trên điện thoại giúp người lớn không để quên trẻ trên ô tô

1. Thực trạng bỏ quên trẻ trên ô tô của nhiều người lớn

Theo tổ chức Consumer Reports, bỏ quên trẻ trong ô tô là trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra do so suất của người lớn. Số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy, chỉ riêng năm 2019 đã có 52 trẻ em tử vong vì nguyên nhân này.

Những sự việc đau lòng xảy ra đối với trẻ em do bị bỏ quên trên ô tô ngày càng nhiều hơn. Ủy ban An toàn giao thông cao tốc quốc gia ước tính trung bình mỗi 10 ngày lại có 1 trẻ chết vì sốc nhiệt xe hơi.

Bỏ quên trẻ trên ô tô gây ra hậu quả nghiêm trọng

Thử nghiệm của Consumer Reports cho thấy tai nạn thương tâm không phải vấn đề chỉ xảy ra trong mùa hè. Ngay cả khi thời tiết mát mẻ, nhiệt độ bên trong chiếc xe đóng kín vẫn có thể chạm ngưỡng nguy hiểm trong vòng 1 giờ, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ nhỏ.

Trước thực trạng đáng báo động này, một số ứng dụng đã trang bị thêm các tính năng giúp người lớn không bỏ quên trẻ nhỏ trên ô tô.

2. Các ứng dụng trên điện thoại giúp người lớn không để quên trẻ trên ô tô

Waze

Waze là ứng dụng của Google với chức năng chính là dẫn đường hỗ trợ người dùng tránh các điểm ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, trang bị tính năng cảnh báo người dùng về việc trẻ em vẫn còn ngồi ở ghế sau xe.

Waze trang bị tính năng cảnh báo người dùng về việc trẻ em vẫn còn ngồi ở ghế sau xe

Chỉ cần bật nội dung Child Reminder (nhắc nhở về trẻ em), người dùng sẽ nhận được thông báo. Waze bổ sung tin nhắn cá nhân tạo điều kiện để người dùng viết những thông điệp ngọt ngào về con cái họ.Để kích hoạt tính năng này, bạn truy cập tài khoản, chọn Settings > Reminders > Child Reminder.

Kars4Kids Safety

Ứng dụng này hoạt động dựa trên công nghệ Bluetooth nên xe hơi cần trang bị Bluetooth để có thể kết nối với nhau. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ đồng bộ với Bluetooth trên xe để phát ra âm thanh cảnh báo khi bạn rời xe, nhắc nhở mang theo con. Người dùng có thể cá nhân hóa bằng bức ảnh của con hay nhạc chuông riêng.

Amazon

Ứng dụng tự động cảnh báo Bee-Safe Child là hệ thống cảnh báo trên xe ô tô giá rẻ (29,99 USD trên Amazon) cảnh báo tài xế về khả năng trẻ nhỏ bị bỏ quên ở ghế sau chiếc xe. Loại thiết bị này hữu hiệu đối với những tài xế không có điện thoại thông minh.

Cybex

Những nhà sản xuất ghế sau ô tô dành cho trẻ em như Evenflo và Cybex gợi ý lắp đặt cảnh báo dựa trên loại dây an toàn quấn ngực cải tiến có chức năng bảo vệ trẻ nhỏ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Dây an toàn quấn ngực sẽ nhắc nhở các bậc phụ huynh trong trường hợp xe ô tô quá nóng hoặc lạnh, đứa trẻ ngồi trên ghế ô tô lâu hơn một tiếng đồng hồ, dây an toàn quấn ngực bị tháo trong lúc xe di chuyển hoặc đứa trẻ bị bỏ lại ở ghế sau.

Nếu tài xế không phản hồi lại cảnh báo về trẻ nhỏ bị bỏ lại trên xe thì những số liên lạc khẩn cấp được đăng ký bổ sung từ trước đó sẽ nhận được nhắc nhở.

Ứng dụng The Backseat

Ứng dụng The Backseat xuất hiện trên cả nền tảng IOS và Android bởi không phụ thuộc vào Bluetooth. Do vậy, ứng dụng này khá hữu hiệu đối với những bậc phụ huynh điều khiển xe ô tô không có Bluetooth.

Nhờ GPS, The Backseat nhắc nhở tài xế kiểm tra ghế sau khi chiếc xe đã đỗ lại và nếu người dùng không tắt phần cảnh báo, ứng dụng sẽ gửi tin nhắn đến 3 số liên lạc được đăng ký từ trước. Thông điệp này nhắc nhở rằng có khả năng trẻ nhỏ vẫn bị bỏ lại trong xe đồng thời gửi địa điểm của phương tiện đến các số điện thoại đó.

Trên đây là những ứng dụng được trang bị tính năng nhắc nhở người dùng khi họ bỏ quên trẻ trên ô tô. Tuy nhiên, những ứng dụng này chỉ hỗ trợ và không thể tránh khỏi sai sót. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh không nên quá phụ thuộc vào công nghệ mà hãy luôn phải có ý thức nhắc nhở bản thân kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi rời khỏi xe để tránh xảy ra những sự việc đau lòng.