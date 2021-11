5 tháng sau ngày cưới vẫn không động phòng, anh chồng gây sốc khi làm điều này với cô vợ và người yêu

Hum Dil De Chuke Sanam (tên tiếng Anh Straight From the Heart) là một bộ phim ca nhạc chính kịch lãng mạn nói tiếng Hindi nổi tiếng của Ấn Độ. Bộ phim do đạo diễn Sanjay Leela Bhansali sản xuất năm 1999, kể về câu chuyện khó tin về một người đàn ông do siêu sao Salman Khan thủ vai, đa giúp vợ kết hôn với tình yêu thật sự của cuộc đời.

Cứ ngỡ chuyện này chỉ xảy ra trên phim nhưng mới đây một tình huống éo le có nội dung tương tự đã thực sự xuất hiện ở đời thực khiến ai cũng bất ngờ.

Đó là câu chuyện thực của anh Pankaj Sharma, nhân viên kế toán của một công ty tư nhân ở Gurugram, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ kết hôn với vợ là Komal vào tháng 5/2021 do sự sắp xếp của gia đình.

Tuy vậy, sau 5 tháng chung sống, cả hai vẫn chưa "động phòng". Thậm chí, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi chị Komal không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

"Sau khi được an ủi, cô ấy tâm sự rằng muốn kết hôn với bạn trai Pintu", anh Pankaj chia sẻ.

Nghe lời bộc bạch của vợ, thay vì tức giận, anh Pankaj chỉ thông báo cho bố mẹ vợ về tình hình. Không thể thuyết phục được Komal quên đi tình cũ, sự việc được gửi lên Trung tâm chống bạo lực gia đình và Trung tâm dành cho phụ nữ gặp nạn Asha Jyoti Centre. Ngay sau đó, một cuộc gặp mặt giữa Pankaj, Komal, gia đình của họ và tình cũ của Komal được tổ chức.

Nhận thấy không có gì thuyết phục được vợ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với mình, anh Pankaj đã đồng ý để cô kết hôn với Pintu, thậm chí còn giúp cặp đôi lên kế hoạch cho đám cưới và thuê luật sư để họ chính thức kết hôn.

Trước đó, hồi tháng 4/2021, một người đàn ông Ấn Độ cũng gây sốc khi giúp người vợ 7 năm chung sống kết hôn với người tình lại chính là họ hàng của chồng.

Sau khi biết vợ ngoại tình, anh chồng nhiều lần khuyên bảo, nhưng vợ không nghe. Cuối cùng, "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", anh chồng đưa ra quyết định khó tin là giúp vợ kết hôn với "người trong mộng".

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn