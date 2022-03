5 sai lầm khi sử dụng Vitamin C khiến da xấu xí, sạm đi nhanh chóng

Serum vitamin C là sản phẩm chống lão hóa rất quan trọng trong quy trình. Bản thân vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do - nguyên nhân khiến da lão hóa sớm. Bên cạnh đó, serum vitamin C còn đem đến hiệu quả làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, giúp da đẹp không tỳ vết. Tuy nhiên, muốn làn da được cải thiện hiệu quả nhờ serum vitamin C, chị em phải dùng sản phẩm này đúng cách. Ngược lại, nếu mắc phải 5 sai lầm khi sử dụng vitamin C sẽ khiến da xấu đi và lão hoá không phanh.

Không thoa kem chống nắng sau khi bôi serum vitamin C

Serum vitamin C sẽ không đủ sức bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố ngoại cảnh gây hại, bạn nhất định phải dùng thêm kem chống nắng để tạo một lớp màng bảo vệ kiên cố cho làn da. Thêm nữa, nhiệm vụ của serum vitamin C còn bao gồm cả làm sáng da, xóa mờ đốm nâu và nếu bạn không bôi kem chống nắng, serum vitamin C xịn đến đâu cũng chẳng thể hoàn thành sức mệnh của mình, da bạn vẫn sẽ tối màu và xuất hiện đốm nâu như thường.

Ảnh minh hoạ

Không để thời gian đợi giữa các bước skincare

Serum vitamin C thường có độ pH thấp (khoảng 3,5) để giúp các thành phần hoạt động hiệu quả. Trong khi đó đa phần các sản phẩm dưỡng da thông thường như serum, kem dưỡng đều có độ pH cân bằng ( ~ 5,0). Nếu bạn không để thời gian chờ đợi giữa sau khi bôi serum vitamin C sẽ khiến độ pH của sản phẩm bị biến đổi, không thể đem lại hiệu quả dưỡng da tối ưu. Cách tốt nhất là sau khi thoa serum vitamin C, bạn nên đợi khoảng 10 phút để serum hoạt động rồi mới thoa thêm những món skincare khác.

Ảnh minh hoạ

Sử dụng sản phẩm có hàm lượng vitamin C cao

Cũng giống như các sản phẩm dưỡng da có chứa acid khác, nếu bạn sử dụng serum vitamin C có tỷ lệ vitamin C cao có thể khiến da bị kích ứng và trở nên nhạy cảm hơn. Lời khuyên là khi mới bắt đầu dùng seurm vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C thấp, dùng cách ngày để da quen dần, sau đó mới tăng dần tần suất và chuyển sang những sản phẩm có hàm lượng vitamin C cao hơn.

Ảnh minh hoạ

Không dùng đều đặn

Các sản phẩm skincare sẽ khó đem đến hiệu quả cải thiện làn da, thậm chí là không thể nếu bạn bôi không đều đặn, serum vitamin C cũng nằm trong số đó. Đây là sản phẩm nên được thoa mỗi ngày, để làn da luôn được bảo vệ, nuôi dưỡng và cải tổ. Có như thế, bạn mới sớm sở hữu làn da mịn đẹp mỹ mãn, và không sợ lão hóa.

Dùng serum biến chất

Để tránh tình trạng bị oxy hóa, serum vitamin C thường được khuyến khích bảo quản trong tủ lạnh và chỉ sử dụng khi sản phẩm còn màu trắng trong hoặc màu vàng. Nếu serum chuyển sang màu cánh gián tức là sản phẩm đã bị oxy hóa, không còn tác dụng dưỡng da, thậm chí còn có thể khiến da bị bí tắc, gây mụn.

Tác giả: Hoàng Ly (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn