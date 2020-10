5 lý do khiến bạn nhất định phải dùng thoại chất lượng cao 4G của Viettel (VOLTE)

Số hóa

VoLTE (Thoại qua LTE) là dịch vụ thoại chất lượng cao 4G lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do nhà mạng Viettel triển khai. Mặc dù chưa quảng bá rầm rộ, chỉ âm thầm nhắn tin cho khách hàng biết đến nhưng dịch vụ Volte của Viettel cũng đã có đến hàng triệu người sử dụng, riêng tại Nghệ An con số này cũng đã lên đến gần 100.000 khách hàng. Càng nghe gọi nhiều, người dùng càng “nghiện” VoLTE bởi 5 lý do hết sức thuyết phục dưới đây.