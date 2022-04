5 loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân

Không có cách nào tốt hơn để giữ sức khỏe tốt và duy trì cân nặng hợp lý bằng việc tập thể dục. Nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, có những người sẽ không có thời gian và một số thì thiếu quyết tâm. Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc tập thể dục nhưng ít người thực hiện nó một cách thường xuyên.

Thật là may mắn, một số loại thực phẩm (tất nhiên là nếu bạn ăn lượng vừa phải) có thể giúp bạn giảm cân. Đó là những loại thực phẩm gì nhỉ?

◆ Trứng

Trứng rất giàu protein, vitamin và cũng giàu choline. Choline là một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của động vật. Nó đặc biệt hữu ích cho việc giảm cân vì đốt cháy chất béo. Ăn trứng vào bữa sáng, sau đó cơ thể sẽ phân hủy chất béo với tốc độ không đổi trong suốt cả ngày.

◆ Bông cải xanh

Bông cải xanh được chần nhẹ qua nước sôi và ăn với nước sốt yêu thích thì thật là tuyệt. Một loại rau được nấu rất đơn giản, giá trị dinh dưỡng không cao nhưng rất giàu vitamin C, sắt và canxi. Bông cải xanh có thể giúp bạn giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm nguy cơ ,ắc bệnh ung thư thực quản, ruột kết và ung thư phổi. ◆Cà chua Cà chua được thêm vào khi nấu súp hoặc hầm, ngay cả khi nướng với thịt cũng rất ngon. Cà chua giúp kiểm soát cân nặng nhờ chứa lycopene và beta-carotene. Cà chua càng chín thì các chất chống oxy hóa này càng phong phú, ngăn ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể. Ngoài ra, hãy nhớ rằng ăn thực phẩm chế biến sẵn như sốt cà chua hoặc tương sẽ hiệu quả hơn thực phẩm sống. Bởi vì là do những sản phẩm này được làm từ cà chua chín đỏ.

◆ Bơ đậu phộng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn bơ đậu phộng vào buổi sáng cảm thấy no lâu hơn nhiều so với những người không ăn. Điều này là do bơ đậu phộng rất giàu protein và chất xơ tất nhiên trong đó sẽ có nhiều chất béo. Tuy nhiên, vì hầu hết chúng là chất béo không bão hòa đơn nên nó giúp thanh lọc máu và làm thông mạch máu.

◆ Trà

Người ta nói rằng người Trung Quốc uống nhiều trà để sống lâu và khỏe mạnh mặc dù họ ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ. Bởi vì trà rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa huyết áp cao, xơ cứng động mạch và các bệnh ung thư khác nhau. Đặc biệt, thành phần catechin của trà xanh có tác dụng tăng tiêu hao calo và giảm mỡ vùng bụng.

Tác giả: Đỗ Dung ( Dịch theo Kormedi)

Nguồn tin: Phụ nữ sức khỏe