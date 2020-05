5 đối tượng thuê 'gái ngành' cùng chơi m.a t.ú.y trong nhà nghỉ

Pháp luật

Ngày 12/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng thuê 'gái ngành' cùng chơi ma túy trong nhà nghỉ.