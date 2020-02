5 đồ vật trang trí hút tài lộc và may mắn cho gia đình dịp đầu năm mới

Chuông gió

Trong những ngày Tết, nhà bạn nên treo một chiếc chuông gió vì nó có ý nghĩa báo hiệu tin mừng cho gia đình. Chuông gió là biểu tượng mang lại sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hơn nữa, treo chuông gió trong nhà sẽ tạo không khí dễ chịu trong nhà, giúp bạn đón năm mới may mắn.

Bể cá

Trong phong thủy, bể cá được xem là biểu tượng mang lại vận may và tài lộc vào cho gia đình. Đặt chiếc bể cá trong phòng khách vừa có ý nghĩa phong thủy, vừa có tác dùng trang trí làm đẹp cho không gian sống nhà bạn.

Dây may mắn

Dây may mắn được kết nối bằng sợi dây đỏ với hình vàng nén, đồng tiền… dùng để treo ở cây quất, cây đào, cây mai. Dây may mắn không chỉ là phụ kiện làm rực rỡ cho ngôi nhà mà còn có ý nghĩa cầu mong may mắn và phát tài cho gia đình.

Tranh trang trí

Bạn nên chọn những bức tranh có hình ảnh hạnh phúc hay những bức tranh mang màu sắc vui tươi để trang trí trong ngôi nhà của. Những bức tranh này vừa làm đẹp cho không gian sống, vừa tạo sự ấm cúng, no đủ cho gia đình.

Bình gốm

Một chiếc bình gốm có hình dáng và hoa văn đẹp mắt là vật dụng nên có trong phòng khách nhà bạn. Bạn có thể chưng bình gốm riêng hoặc có thể dùng bình gốm kết hợp với việc cắm hoa.

Chiếc bình gốm không chỉ để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà mà chúng còn có ý nghĩa phong thủy, giúp ngôi nhà bạn cân bằng Ngũ Hành, tăng cường sinh khí cho ngôi nhà.

