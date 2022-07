4 tiên đoán thảm họa đúng đến rùng mình của nhà tiên tri mù Vanga

Baba Vanga (1911-1996) là một trong những nhà tiên tri vĩ đại và nổi tiếng nhất thế giới, ngay cả khi bà đã qua đời. Rất nhiều lời tiên đoán của nhà thấu thị người Bulgaria đã trở thành hiện thực, khiến nhiều người tin rằng bà thật sự có khả năng nhìn trước tương lai.

Bà Vanga không phải sinh ra đã có tài năng tiên tri. Bà vốn chỉ là một người bình thường cho đến năm 12 tuổi, khi bà gặp phải một trận bão cát cuốn đi, đến khi được tìm thấy thì đất cát đã tràn vào 2 hốc mắt, khiến bà mất đi thị lực. Tuy không còn nhìn thấy nhưng kể từ đó, bà Vanga lại phát hiện bản thân có năng lực ngoại cảm và tiên tri. Bà có thể nhìn trước tương lai, nói chuyện với người ở "thế giới bên kia". Cho đến nay, không ít tiên đoán của bà Vanga đã trở thành sự thật, trong đó phải kể đến lời tiên tri về 4 thảm họa khủng khiếp của thế giới.

1. Vụ chìm tàu ngầm Kursk

Vào năm 1980, Baba Vanga đột nhiên đưa ra lời tiên đoán về số phận chiếc chiếc tàu ngầm Kursk của Nga. Bà nói rằng: "Trên ngưỡng cửa thiên niên kỷ, vào tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Kursk sẽ bị nhấn chìm trong nước, và cả thế giới sẽ cùng trục vớt nó".

Lời tiên đoán bấy giờ của bà Vanga đã khiến cả nước Nga và truyền thông thế giới xôn xao, có người tin tưởng, có người lại không tin. Nhiều người cho rằng bà Vanga đang đề cập tới thành phố Kursk. Tuy nhiên ngay sau đó, họ lại bác bỏ giả thiết này bởi vị trí địa lý của thành phố Kursk, một thành phố nằm sâu trong đất liền ở miền Trung nước Nga. Lời tiên tri của bà dần bị lãng quên, cho đến tận 20 năm sau đó.

Vào ngày 12/8/2000, tàu ngầm hạt nhân mang tên Kursk của Nga gặp nạn do sự cố phát nổ trong khoang phóng ngư lôi khi đang tập trận tại biển Barents. Chiếc tàu nhanh chóng chìm xuống đáy biển, kéo theo 118 thủy thủ tử nạn. Tai nạn tàu ngầm Kursk trở thành một trong những tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử Hải quân nước Nga. Lúc đó, người ta mới nhớ đến lời tiên tri của bà Vanga năm nào và thực sự tin rằng bà đã nhìn thấu tương lai.

2. Vụ khủng bố tháp đôi ngày 11/9/2001 tại Mỹ

Vào năm 1989, bà Vanga đã thốt lên trong lời sấm truyền của mình rằng: "Đáng sợ! Thật đáng sợ! Hai anh em song sinh của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy".

Tại thời điểm đó, không ai hiểu được ý nghĩa của những điều mà bà Vanga nói. Cho tới tận 12 năm sau đó, vào ngày 11/9/2001, nước Mỹ và cả thế giới đã phải chứng kiến một trong những vụ khủng bố thảm khốc nhất trong lịch sử. Hai chiếc máy bay đã bị khủng bố đánh cướp, sau đó đâm thẳng vào tòa tháp đôi thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Mỹ. Trong 1 tiếng 42 phút, cả 2 tòa tháp cao 110 tầng đều sụp đổ, hư hại tới cả những tòa nhà xung quanh. Vụ tấn công đã khiến 2.977 người thiệt mạng, hơn 25.000 người bị thương và thiệt hại kinh tế lên đến 10 tỷ USD, cùng rất nhiều hệ lụy khác.

Cho tới tận ngày nay, vụ khủng bố tháp đôi 11/9 vẫn là ký ức đau thương và ám ảnh đối với người dân nước Mỹ. Người ta cũng không thể nào quên được những lời tiên tri của Baba Vanga. Dường như bà đã nhìn thấy vụ khủng bố trong những giấc mơ của mình. Trong câu nói của bà, "hai anh em song sinh" chính là tòa tháp đôi còn "con chim sắt" chính là những chiếc máy bay.

3. Thảm họa kép 11/3/2011 tại Nhật Bản

Thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật Bản cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người năm 2011 đã được đôi mắt mù lòa của Vanga nhìn thấu. Lúc sinh thời, bà từng tiên tri rằng: "Do những trận mưa phóng xạ nên ở Bắc Bán cầu, cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt vào tháng 3 năm 2011".

Đúng vào tháng 3/2011, lời tiên tri của Vanga đã trở thành hiện thực. Đại địa chấn Honshu với độ lớn 9,1 độ richter khởi phát ngoài khơi hòn đảo Honshu ở phía Đông Bắc nước này, gây ra sóng thần cao đến 40 m ập vào đất liền, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Theo thống kê chính thức, 15.899 người đã thiệt mạng với 2.572 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Trên 6.000 người bị thương. Nhiều thị trấn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima nằm gần bờ biển, sóng thần tấn công đã làm hỏng hoàn toàn các hệ thống làm mát thanh nhiên liệu hạt nhân, gây ra thảm hoạ nghiêm trọng, khiến các vùng dân cư xung quanh bị nhiễm phóng xạ. Nhiều nơi 10 năm sau con người vẫn chưa thể sinh sống trở lại. Đây được xem là cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới trong vòng 25 năm qua.

4. Sự trỗi dậy của phiến quân nổi loạn IS

Khi còn sống, Baba Vanga từng nói ra những câu rằng: "Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc… Mọi người đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu và ánh sáng. Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn. Con người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo". Tất nhiên, không phải ai cũng tin vào những lời nói của bà vì chẳng ai biết trước tương lai thế nào.

Thế nhưng nhiều năm sau khi bà Vanga qua đời, người ta cho rằng những câu nói này của bà đã ứng nghiệm với sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo cực đoan IS. Từ năm 2013, các vụ khủng bố xảy ra ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt trên lãnh thổ châu Âu; hầu hết đều đến từ chân rết của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại.

IS đã thực hiện hàng loạt các vụ khủng bố như đánh bom máy bay Nga vào tháng 10/2015 khiến 224 người thiệt mạng. Ngày 13/11, IS đã gây ra loạt vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng nhằm vào các địa điểm công cộng ở thủ đô Paris, Pháp. Tháng 6/2016, một tay súng cam kết trung thành với IS đã giết chết ít nhất 40 người tại một hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ...

