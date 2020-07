4 resort Vũng Tàu sở hữu nhiều góc check-in độc đáo

Tọa lạc ngay trên đường Thùy Vân, The Imperial Hotel hướng trọn view Bãi Sau. Khách sạn gây ấn tượng với du khách bởi lối kiến trúc phương Tây đầy giá trị nghệ thuật. Mọi ngóc ngách đều có thể trở thành điểm check in lý tưởng của bạn. Các phòng tại The Imperial Hotel đều được thiết kế sang trọng, có ban công rộng với view nhìn ra biển. Ảnh: Vubao_tram, Lisa_ng157.