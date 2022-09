4 "ông lớn" bất động sản, xây dựng nợ thuế hơn 400 tỷ đồng tại Nghệ An

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 31/7, 159 doanh nghiệp đang nợ hơn 494,6 tỷ đồng tiền thuế. Sau nhiều lần thông báo và gia hạn nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành nên Chi cục Thuế thành phố Vinh buộc phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo.

Đơn vị dẫn đầu danh sách nợ thuế là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại Minh Khang (địa chỉ tại TPHCM) với số tiền nợ gần 305 tỷ đồng. Công ty này khá "tai tiếng" ở Nghệ An những năm gần với dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh của Công ty Minh Khang (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong quá trình triển khai, dự án này có nhiều sai phạm và liên tục vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Các cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt nhưng vẫn chưa khắc phục xong.

Tháng 9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang (chồng bà Thu).

Dự án tòa nhà của công ty BMC trên đường Minh Khai, thành phố Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đứng thứ 2 trong danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (trụ sở tại TPHCM) nợ hơn 56 tỷ đồng.

Công ty này là chủ đầu tư dự án TTTM và chung cư cao tầng BMC trên khu "đất vàng" tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hưng Bình, thành phố Vinh). Sau khi xây dựng phần thô được 11 tầng, dự án này bị bỏ hoang suốt hơn chục năm qua, đến nay vẫn chưa được quyết định số phận.

Ngoài ra, công ty này cũng là chủ đầu tư của dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tọa lạc tại ngã tư ga Vinh, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2007, với tổng diện tích 11.200m2. Đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm...

Dự án Athena Monopoly của Công ty Trống Đồng tại phường Vinh Tân (Ảnh: Nguyễn Duy).

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Trống Đồng (có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An) cũng là một trong những đơn vị nợ thuế lớn với hơn 29 tỷ đồng. Hiện công ty này đang triển khai dự án Athena Monopoly tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017, với diện tích quy hoạch ban đầu hơn 5,3 ha. Tiến độ hoàn thành dự án là 24 tháng kể từ ngày được giao đất trên thực địa nhưng sau nhiều năm, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dù đã triển khai từ lâu nhưng hiện dự án này chỉ mới hoàn thiện việc san nền, làm các đường nhỏ giao thông (Ảnh: Nguyễn Duy).

Hiện một số hộ gia đình nằm trong khuôn viên của dự án vẫn chưa đồng ý bồi thường giải phóng mặt bằng do có nhiều kiến nghị chưa được đáp ứng thỏa đáng.

Ngày 4/8, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành thông báo dự án khu nhà ở tại phường Vinh Tân (tên thương mại Athena Monopoly) do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Trống Đồng và Công ty cổ phần Him Lam Nghệ An làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện huy động vốn và mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tuy nhiên trên thực tế, tại dự án này đã xuất hiện nhiều lời mời chào công khai mua bán những căn biệt thự chưa được hình thành.

Dù chưa xây dựng, chưa đủ điều kiện rao bán nhưng một đơn vị bất động sản đã rao bán dự án Athena Monopoly (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo lời mời chào của một số nhân viên bất động sản có mặt tại dự án, hiện bên đơn vị này đã mở bán một số lô ngoại giao đẹp với giá ưu đãi từ 3-5 tỷ đồng. Nhân viên này cũng cho biết đã bán được hàng chục lô như thế. Sau đợt ưu đãi ban đầu, giá cả sẽ tăng cao.

Về việc nợ thuế, một lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Trống Đồng xác nhận và cho biết, do dịch bệnh, công ty này gặp khó khăn nên cũng đã có văn bản xin được giãn thời gian nộp thuế.

Nói về việc nhân viên sàn giao dịch bất động sản rao bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện, vị lãnh đạo này cho hay, do tình hình bất động sản thời gian này quá trầm lắng nên đang làm nóng thị trường.

