4 nữ nhân viên quán karaoke mắc COVID-19, gần 300 người thành F1

Chiều 12-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Viết Hùng - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - cho biết thông tin trên.

Trước đó, vào lúc 19h tối 11-11, 5 nữ nhân viên quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh là nhân viên phục vụ tại quán karaoke An Hồng (địa chỉ tại TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) được lấy mẫu xét nghiệm, qua 3 lần test nhanh đều dương tính COVID-19.

Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho kết quả 4 mẫu dương tính với COVID-19, 1 kết quả âm tính.

Theo điều tra dịch tễ, các ca bệnh trên đến quán karaoke phục vụ từ tháng 10-2021.

Những người này cũng có lịch trình đi lại khá phức tạp, thường xuyên đi chợ, đến các quán ăn ở TP Vinh và huyện Nghi Xuân.

Sau khi phát hiện các ca nhiễm, ngành y tế huyện Nghi Xuân đã cách ly 4 nữ nhân viên kể trên tại phòng riêng biệt của Trạm y tế Xuân An, sau đó được đưa đến khu cách ly tập trung Mitraco (thị xã Kỳ Anh) để cách ly, điều trị.

Bước đầu, đã truy vết được 294 F1, trong đó có 139 người ở huyện Nghi Xuân và 155 người ở ngoài huyện. Trong số các F1 ở huyện Nghi Xuân đã có 3 người xét nghiệm mắc COVID-19, 2 người test nhanh dương tính và đang chờ làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

