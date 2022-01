4 người trong gia đình tử vong: Định mệnh ngày đi dự tiệc cưới!

Chiều ngày 13/01, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc Gia; Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN và đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã vào thăm viếng, động viên những đau thương mất mát đối với gia đình của 4 nạn nhân tử vong vào tối ngày 12//01 trên đương Nghi Sơn - Bãi Trành (thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Đoàn công tác của Ủy Ban ATGT Quốc gia đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Cả nhà đi dự đám cưới thì gặp nạn

Có mặt trong đám tang chiều ngày 13/01, tang thương bao trùm trong căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977, ở tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) - là người điều khiển xe máy cũng là nạn nhân tử vong trong vụ TNGT nghiêm trọng này.

Vật vã trước hương án vừa được dựng lên với 4 di ảnh, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1999 - con gái đầu lòng của vợ chồng anh Thu) nức nở gọi tên bố, mẹ và 2 em. Hiền không chịu mặc áo tang vì không nghĩ sự thật quá bị thương ập đến gia đình.

Chị Hiền - con ngái đầu của vợ chồng anh Thu không tin sự ra đi của bố mẹ và 2 em

Theo người thân, chị Hiền lấy chồng năm 2018 rồi chuyển khẩu ra ở Đông Anh, Hà Nội cư trú, hai vợ chồng làm công nhân phụ kiện điện tử nên cũng ít về thăm bố mẹ và các em. Đặc biệt đợt dịch COVID-19 này, gia đình chị lại càng ít về hơn. Như mọi năm, Tết này sẽ đưa cháu ngoại về chơi với ông bà nhưng không ngờ tai ương bỗng dưng ập đến.

Nức nở, khóc không nên lời, em Nguyễn Trọng Tuấn (SN 2007, con trai của anh Thu) liên tục ngất lên ngất xuống thềm nhà. Tuấn không tin chỉ mới hôm qua, trước khi bố mẹ cùng 2 em đi xuống đám cưới cách nhà chừng 200m còn dặn ở nhà trông nhà, trông quán rồi bố mẹ về. Thế nhưng, khi mới đi được nửa chặng đường thì hung tin ập đến với gia đình.

Em Nguyễn Trọng Tuấn thắp nén nhang trước di ảnh của những người thân trong gia đình

Anh Nguyễn Ngọc Hiệu (SN 1987) hàng xóm với gia đình anh Thu cho biết, thời điểm xảy ra sự việc là vợ chồng anh Thu đi xe máy xuống đám cưới của người họ hàng gần đây. "Tôi cũng là người chứng kiến từ đầu vụ TNGT này. Lúc đó khoảng gần 20h30, tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng va chạm lớn vội chạy ra xem thì thấy 4 người đi xe máy nằm la liệt dưới đất. Thấy vậy, tôi nhanh chóng hô hoán mọi người xung quanh đến cứu giúp.

Theo như lời anh Hiệu kể, gia đình anh Thu có cửa hàng tạp hóa. Anh Thu lúc đi làm phụ hồ, lúc thì ở nhà đỡ đần việc bán hàng cho vợ. Trong cuộc sống không mâu thuẫn với ai, sống chan hòa.

Khó ai có thể kiềm được nước mắt khi chứng kiến gia đình có 4 người tử vong vì TNGT

Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 12/01, tại Km3+500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận phường Hải Thượng (Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT giữa ô tô BKS: 36H-013.34 do Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS: 36U2-0531 do anh Nguyễn Trọng Thu điều khiển.

​Hậu quả vụ TNGT khiến 4 người trong gia đình anh Nguyễn Trọng Thu tử vong. Danh sách các nạn nhân gồm: Nguyễn Trọng Thu; Nguyễn Thị Thảo (SN 1980 - vợ anh Thu) đều tử vong trên đường đi cấp cứu; N.T.N (SN 2013 - con trai tử vong tại chỗ); N.T.N (SN 2012 - con gái) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 1h40 ngày 13/01 đã tử vong.

Điều tra nguyên nhân vụ TNGT

Sau khi thăm viếng, động viên thân nhân của các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia cho biết: Đây là một vụ TNGT thương tâm khi mà một lúc có 4 người trong gia đình bị tử vong do TNGT.

Đoàn công tác của Ủy Ban ATGT Quốc gia đến xem xét hiện trường xảy ra vụ TNGT

Theo ông Hùng liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh yêu cầu Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Nghi Sơn khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, bảo đảm tuyệt đối ATGT và phòng dịch Covid-19 trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh nồng độ cồn của lái xe tải và xe mô tô. Đồng thời, xác minh tình trạng quá tải và điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô và tổ chức giao thông tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc. Xác minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải, trách nhiệm chủ xe ô tô, doanh nghiệp.

Thời điểm xảy ra TNGT, chiếc xe tải đi với vận tốc 40km/h và vị trí xảy ra va chạm ở bên phải đường của xe tải

Cũng trong chiều ngày 13/01, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cũng tiến hành kiểm tra kỹ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, điểm giao cắt gần khu vực xảy ra TNGT để có đánh giá tổng thể về vụ việc. Tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành được xây dựng khá lâu (vì hiện nay có tuyến đường mới đi qua khu lọc hóa dầu) có hai làn đường với chiều rộng khoảng 7m.

Qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống cho thấy, thời điểm trước khi va chạm, xe tải chạy tốc độ 40km/h. Xe có hạn đăng kiểm xe đến tháng 4/2022. Lái xe có đầy đủ giấy phép lái xe. Thông tin từ một số người dân cho biết, lúc xảy ra sự việc, anh Thu chở vợ cùng 2 con xuống đám cưới khi đi đến K3+500 thì có tránh chiếc xe khác đi cùng chiều thì không may sang làn đường bên trái va chạm vào đầu xe tải.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng này.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: atgt.vn