4 người Quảng Nam bị núi sạt lở vùi lấp thoát chết thần kỳ

Chiều 28-10, UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, tại địa phương này có mưa to gió lớn gây thiệt hại nặng. Đáng chú ý, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, một vụ sạt lở núi xảy ra tại khu vực gần trung tâm huyện đã vùi lấp nhiều nhà dân.

Hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My chiều 28-10 Ảnh: Hoàng Thọ

Trong vụ sạt lở núi, 4 người dân bị vùi lấp do đất đá từ trên núi đổ xuống nhưng may mắn bò ra được nên thoát chết trong gang tấc. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền huyện Nam Trà My đã sơ tán khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Clip: Khu vực bị sạt lở

Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Trà My vẫn đang có mưa rất to, giao thông đi địa bàn các xã đã bị chia cắt hoàn toàn, nhiều nơi bị sạt lở đất rất nặng.

* Trong chiều 28-10, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết bão số 9 đã khiến rất nhiều nhà dân trên địa bàn huyện bị tốc mái. Tuy nhiên, do trời vẫn đang mưa to gió lớn nên chưa có số liệu thống kê cụ thể. Chính quyền huyện Bắc Trà My đã tổ chức sơ tán những gia đình bị ảnh hưởng của bão số 9 đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, bão số 9 đã gây gió lớn tại tỉnh Quảng Nam từ khuya 27 cho đến chiều 28-10. Sau khi bão đi qua, nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Nam đang có mưa nặng hạt. Nhà cửa của người dân bị hư hỏng, tốc mái ở khắp nơi, cây xanh bị ngã đổ la liệt.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động