4 học sinh tắm biển, 1 em tử nạn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn - cho hay, khoảng 9h45 sáng nay ngày 25/2/2021, tại bãi tắm biển dân sinh thuộc khối phố Hà Quảng Đông (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) có 4 học sinh lớp 6 trường THCS Lê Ngọc Giá xuống tắm biển.

Các lượng lực tìm kiếm thi thể em C.

Trong lúc tắm biển, 4 em không may bị sóng biển cuốn ra xa, nguy cơ bị đuối nước gồm em Phan Huy T., Văn Đức Nam H., Nguyễn Văn C. và Nguyễn Văn C. (tất cả trú tại khối phố Hà My Tây và Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Lúc này anh Trần Văn Tròn (SN 2001, trú khối phố Hà Quảng Đông) nghe thấy kêu cứu liền nhảy xuống vớt được 3 em. Còn em Nguyễn Văn C. không may bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cửa Đại sử dụng 1 ca nô với 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân hỗ trợ lực lượng, tàu thuyền cứu nạn tìm kiếm thi thể em C.

Đến khoảng 11h30, thi thể em C. được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 20m. Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí