4 cán bộ công an hiến máu cứu bệnh nhân ung thư thoát hiểm trong gang tấc

Đến chiều nay 2/9, ông N.Đ.T. (SN 1963, trú phường Đội Cung, TP.Vinh) vẫn chưa nguôi niềm cảm kích trước nghĩa cử của 4 cán bộ Công an Nghệ An đã kịp thời hiến những giọt máu nghĩa tình giúp ông vượt qua cơn bạo bệnh.

"Giờ nghĩ lại vẫn thấy rưng rưng. Tình thế của tôi chiều qua là hết sức nguy kịch. Không có mấy chú công an có mặt kịp thời thì căng" - ông T. nói, khóe mắt cay cay.

Trước đó chiều 1/9, người đàn ông khắc khổ lúc này đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4 được chẩn đoán ung thư vòm họng, chảy máu trong, cần truyền khẩn lượng lớn nhóm máu B.

Nhận thông tin, 4 cán bộ thuộc CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Nghệ An gồm Đại uý Nguyễn Quang Vinh, Thượng uý Mai Hồng Thanh - Phòng Cảnh sát môi trường; Đại uý Trần Thị Ngọc Mai, Thượng uý Đậu Tuấn Anh - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội lập tức có mặt tại Trung tâm huyết học và truyền máu Nghệ An.

1.300ml máu ngay sau đó đã được truyền cho người đàn ông khắc khổ vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Hành động thần tốc của 4 cán bộ Công an Nghệ An đã giúp bệnh nhân vượt qua tình thế hiểm nghèo

Trước đó sáng 30/8, 3 nữ cán bộ Công an Nghệ An dù vừa xong ca trực chốt đêm nhưng vẫn vội vã lên đường khi hay tin một bệnh nhân nghèo cần khẩn cấp 700ml máu phục vụ việc phẫu thuật.

Đó là 3 nữ cán bộ của Phòng Cảnh sát Môi trường thuộc CLB Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An: Trung tá Lê Thị Xuân Thủy, Thiếu tá Cao Thị Phương Ly, Thiếu tá Phạm Thị Mai Anh).

3 nữ cán bộ công an hiến máu cứu bệnh nhân dù vừa trở về sau đêm dài trực chốt

Nghĩa cử nhân văn, thần tốc của 3 nữ cán bộ công an dù vừa trở về sau ca trực đêm dài đã cứu sống bệnh nhân Chu Quang Tuấn (SN 1969, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) thoát hiểm trong gang tấc. Người đàn ông này gia cảnh hết sức khó khăn, bản thân ông bị bỏng rất nặng sau một vụ cháy nhà. Sáng 30/8, khi đang điều trị tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An thì được chỉ định phải mổ đắp da khẩn cấp.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam