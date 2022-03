32 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke

Rạng sáng 15/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng Công an phường Mỹ Xuân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Phương 2 (tại địa bàn khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoàng Phương 2, tại địa bàn khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ảnh CA

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 32 đối tượng (gồm 22 nam và 10 nữ) tại các phòng 401, 302, 304 và 201, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra trong phòng hát, lực lượng Công an phát hiện trên bàn và dưới đất có những gói nhỏ dạng viên và bột màu trắng đang được các đối tượng sử dụng, nghi là ma túy.

Tang vật phát hiện tại phòng các đối tượng đang sử dụng dở.

Công an cho biết thêm, quán karaoke Hoàng Phương 2 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là tụ điểm khá nhạy cảm về an ninh trật tự, trước đó Bộ Công an từng triệt phá sòng tài xỉu, bắt giữ 70 người đang tham gia đánh bạc tại đây.

Hiện cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Toàn

Nguồn tin: Báo Công lý