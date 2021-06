31 "dân chơi" tụ tập tới quán karaoke New 5 sao "bay, lắc" giữa mùa dịch

Ngày 11-6, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên tổ chức "bay, lắc" tại quán karaoke New 5 sao, bất chấp lệnh cấm giữa mùa dịch Covid-19.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại phòng hát

Theo đó, hồi 1 giờ ngày 9-6, tại thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương bất ngờ kiểm tra quán karaoke New 5 Sao (địa chỉ số 129 Cách Thượng, xã Nam Sơn) do Bùi Quang Học (SN 1993, trú Đội 6, thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động với 31 "dân chơi" có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh nước tiểu của 31 đối tượng có mặt tại quán, đã phát hiện có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke New 5 Sao bất chấp dịch bệnh vẫn mở cửa

Quá trình xác minh, điều tra, phân loại các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 15 đối tượng vào Trường lao động xã hội Thanh Xuân (TP Hải Phòng).

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động