3 xe máy va chạm với nhau, khiến 3 người tử vong

Trước đó, vào lúc 16h30’ ngày 27/10, tại Km8+400 đường ĐT605, thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS: 92E1-53827 do ông Hồ Tấn N. (54 tuổi), trú xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển, xe máy BKS: 92F1-16014, do anh Nguyễn Minh Nghĩa (28 tuổi), trú xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều khiển chở theo mẹ là bà Phan Thị Tám (63 tuổi), trú cùng địa phương và xe máy BKS: 92D1-83761 do anh Trần Hoàng L. (14 tuổi), trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Minh Tr. (15 tuổi), trú xã Điện Hồng. Cú va chạm mạnh, khiến ông N. và chị Tr. tử vong tại chỗ, còn anh L. đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương nặng nên anh L. tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ.

Tác giả: TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết