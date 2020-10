3 “nguyên tắc vàng” tránh nám da từ trong trứng nước

Nám da là tình trạng da sản sinh melanin quá đà, tạo nên những đốm màu nâu hay vàng thâm gây mất thẩm mỹ. Những đốm nám thường xuất hiện ở vùng gò má, sống mũi hoặc trán, cằm. Tuy không đau đớn nhưng chúng lại gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và khiến nhiều chị em mất tự tin, kém đẹp hơn vài phần. Nám da cũng là tình trạng phổ biến mà rất nhiều chị em gặp phải.

Hiện tại, các bác sĩ da liễu vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây nên nám da. Tuy nhiên có một số nguyên nhân được cho là kích thích nám da bao gồm tác động của ánh sáng, gen di truyền, hormone giới tính. Phụ nữ thường bị nám nhiều hơn nam giới, ngoài ra những người làm việc trong môi trường hóa chất hoặc phụ nữ sau khi sinh nở cũng dễ bị nám da hơn.

Từ 20 đến 30 tuổi là chúng ta đã bắt đầu hình thành nám da. Khi đã bị nám thì rất khó và tốn nhiều thời gian, tiền bạc để chữa trị mà chưa chắc đã loại bỏ được hết vết nám. Chính vì lẽ đó, ngay từ bây giờ, bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm sóc da dẻ để tránh nám da. Để bắt đầu ngừa nám da và hạn chế nám da phát triển thì dưới đây là những bí quyết bạn cần thuộc nằm lòng.

1. Bôi kem chống nắng mỗi ngày

Kem chống nắng là món đồ làm đẹp thiết yếu, giúp ngăn ngừa lão hóa và ung thư da. Nếu không bôi kem chống nắng mỗi ngày, nhẹ thì ánh nắng sẽ khiến chúng ta bị cháy rát, mẩn đỏ; còn nặng thì ánh nắng sẽ khiến da đen sạm, lão hóa, hình thành đốm thâm, nếp nhăn, thậm chí là ung thư da.

Nhiều chị em văn phòng cho rằng chỉ khi trời nắng hoặc đi ra ngoài đường thì mới cần thoa kem chống nắng; còn khi ở trong nhà hoặc trời râm mát thì không cần. Nhưng thực tế, ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua mây, cửa kính, quần áo... tác động đến làn da, hình thành thâm nám và khiến da nhanh lão hóa. Chính vì vậy, ngày nào bạn cũng cần thoa kem chống nắng đều đặn.

2. Dùng serum vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da chống lại sự hình thành các gốc tự do. Từ đó vitamin C sẽ giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, hình thành nếp nhăn hay vết thâm, sạm nám của da. Việc kết hợp bộ đôi kem chống nắng Vitamin C còn giúp bảo vệ làn da hiệu quả hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng khả năng tái tạo collagen giúp da mịn màng, ngăn ngừa nếp nhăn ở cả da trẻ lẫn da lão hóa. Nếu bạn đều đặn sử dụng serum vitamin C mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng trước khi dùng kem chống nắng thì làn da sẽ có sự cải thiện rõ rệt chỉ sau khoảng 1 tháng sử dụng: Vết thâm nám mờ bớt, lỗ chân lông có phần thu nhỏ và da căng bóng hơn.

3. Hạn chế thức khuya

Việc thức đêm thường xuyên khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị xáo trộn, làn da bị mất cân bằng độ ẩm dẫn tới khô sạm, nứt nẻ và bong tróc. Lâu dần, da bạn sẽ bị hư tổn, lão hóa nhanh chóng, vết thâm nám xuất hiện rõ ràng hơn. Ngoài ra, ban đêm khi đi ngủ là thời gian làn da được tái tạo, nếu bạn ngủ muộn thì sẽ vô tình làm mất khoảng thời gian quý báu để da được tái sinh. Từ đó, làn da sẽ ngày một già nua, lão hóa nhăn nheo kém đẹp. Nói tóm lại, bạn nên xây dựng chu trình ngủ nghỉ hợp lý, tránh thức khuya để da luôn khỏe đẹp, hạn chế thâm nám.