3 điểm cần nhớ khi làm cổng nhà giúp thu hút tài lộc, bình an

Theo phong thủy Phùng Gia, cổng nhà là giới tuyến ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài. Bước qua cánh cổng, ở bên trong sẽ là vùng từ trường của gia đình, của không gian riêng tư. Còn phía ngoài kia là khí trường công cộng.



Một quan điểm rất được ủng hộ trong thiết kế nhà đẹp và xây dựng công trình chính là cổng nhà không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà mà nó còn mang lại sự may mắn cũng như tài lộc cho gia đình bạn. Lưu ý khi xây cổng nhà cần có 3 đặc điểm dưới đây để thu hút tài lộc, bình an.



1. Kích thước



Kích thước của cổng nên phù hợp với kích thước của ngôi nhà. Nếu cổng quá rộng sẽ thu hút quá nhiều sinh khí, dẫn đến mất quân bình, gây bất ổn cho gia chủ.



Nếu cổng quá nhỏ sẽ tạo cảm giác bức bách, dễ nảy sinh bất đồng gia đạo, giới hạn sinh khí vào nhà, vận mệnh sẽ bị tác động xấu.



2. Không gian từ cổng nhà



Từ cổng vào nhà nên là khoảng không gian rộng rãi, bằng phẳng, thoáng đãng, giúp gia chủ khai thông mạch lạc trong tư duy, vươn xa trong tầm nhìn để đạt được nhiều thành công.



Ngoài ra, điều này cũng giúp cho tâm hồn con người trở nên an nhiên, tĩnh tại, nhẹ nhàng hơn khi bước về nhà.



3. Không có vật cản



Cổng nhà phải tạo cảm giác an toàn cho sinh khí, tránh “những mũi tên độc”… Cổng không nên để nhiều những vật cản như gạch, đá, đồ vật… hoặc đối diện với cột điện, đường lớn, trạm phát sóng,…sẽ làm cản sinh khí vào nhà.



* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn