3 cháu bé ở Quảng Nam bị chó cắn, 1 cháu tử vong

Chiều 2-6, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, cho biết đang điều trị cho 2 cháu bé bị chó cắn.

Theo ông Sơn, cách đây 4 ngày, 2 cháu bé này được đưa tới bệnh viện cấp cứu với vết thương do bị chó cắn. Các bác sĩ đã tiến hành tiêm phòng bệnh dại cho 2 cháu. Hiện sức khỏe 2 cháu bé đã ổn định, chưa có biểu hiện gì về bệnh dại.

Tuy nhiên, 2 cháu bé cần được theo dõi kỹ vì thời gian ủ bệnh dại kéo dài đến 3 tháng 10 ngày.

Theo lãnh đạo xã Bình An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cách đây vài ngày, 3 cháu nhỏ ở thôn An Mỹ (xã Bình An) đang vui đùa ngoài sân thì không may bị một con chó tấn công.

Sau đó vài giờ thì cháu Võ N.Th.(4 tuổi) tử vong, 2 cháu còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu 3 nạn nhân đưa đi xét nghiệm, kết quả đều âm tính với vi rút gây bệnh dại.

