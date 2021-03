3 bước tự chế camera an ninh bằng điện thoại cũ

Ảnh: CNET

Bước 1: Tải ứng dụng camera an ninh trên điện thoại cũ

Để bắt đầu, bạn cần chọn một ứng dụng camera an ninh cho điện thoại. Hầu hết các ứng dụng dành cho camera an ninh thông thường đều cung cấp tính năng như phát trực tuyến cục bộ, phát trực tuyến đám mây, ghi và lưu trữ cảnh quay cục bộ hoặc từ xa, phát hiện chuyển động và cảnh báo. Sau khi thiết lập, bạn sẽ có thể giám sát không gian sống và điều khiển camera an ninh của mình từ bất kỳ đâu.

Một trong những lựa chọn được đề xuất là ứng dụng Alfred, khả dụng trên hai hệ điều hành Android và iOS. Alfred được sử dụng miễn phí và cung cấp cho bạn chế độ xem từ xa nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của bạn, phát hiện chuyển động với cảnh báo, lưu trữ đám mây miễn phí, nguồn cấp dữ liệu âm thanh hai chiều và sử dụng cả camera trước và sau. Để mở khóa các tính năng bổ sung, như xem và ghi độ phân giải cao hơn, khả năng thu phóng, xóa quảng cáo và lưu trữ đám mây trong 30 ngày, bạn có thể nâng cấp lên Alfred Premium.

Hãy tải và cài đặt Alfred (Android hoặc iOS) trên cả điện thoại cũ và mới hoặc bất kỳ máy tính bảng nào bạn muốn sử dụng. Trên điện thoại mới, bạn vuốt qua phần giới thiệu và nhấn Start. Sau đó, bạn chọn mục View nhấn Next để tiếp tục.

Kế đến, bạn cần truy cập trang đăng nhập. Hãy nhấn vào dòng Sign in with Google (đăng nhập bằng tài khoản Google).

Trên điện thoại cũ, bạn lặp lại các bước tương tự, nhưng chọn Camera thay vì Viewer. Hãy chắc chắn hai điện thoại đăng nhập vào cùng một tài khoản Google.

Sau khi cả hai điện thoại được đăng nhập vào Alfred, bạn đã hoàn tất phần lớn việc thiết lập. Alfred đã đơn giản hóa các tùy chọn máy ảnh và bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác cài đặt đơn giản.

Trên iOS, bạn bật tính năng phát hiện chuyển động, chọn dùng camera trước hoặc sau, bật hoặc tắt âm thanh. Nếu sử dụng thiết bị Android, ngoài những tùy chọn trên, bạn có thể phải đặt độ phân giải và mật khẩu.

Trên điện thoại mới, bạn có thể thay đổi một số cài đặt khác như bật hoặc tắt thông báo, đặt máy ảnh hoặc tên người xem, thêm người dùng mới trong Trust Circle, giám sát các camera, thiết lập độ nhạy phát hiện chuyển động và bật bộ lọc ánh sáng yếu trên máy ảnh.

Nếu chưa hài lòng với Alfred, bạn có thể thử những ứng dụng camera an ninh miễn phí dành cho điện thoại khác như Salient Eye, Presence hay IP Webcam.

Bước 2: Chọn vị trí đặt máy

Sau khi thiết lập, bạn sẽ cần chọn vị trí đặt camera. Bạn có thể để nó ghi hình lối vào nhà, sân sau hoặc nơi bạn cất giữ những vật có giá trị. Bên cạnh đó điện thoại cũ cũng có thể sử dụng như thiết bị trông trẻ.

Nếu sở hữu nhiều điện thoại cũ, bạn có thể đặt nhiều camera quanh nhà để tăng phạm vi giám sát.

Bước 3: Cấp nguồn cho các camera an ninh “tự chế”

Bạn cần giá đỡ điện thoại hoặc tripod để cố định vị trí camera. Nếu muốn mở rộng phạm vi giám sát, hãy cân nhắc mua một ống kính góc rộng cho điện thoại của bạn. Giá cho loại ống kính này giao động từ 100.000 đến 500.000 đồng.

Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc bởi phát trực tuyến rất tốn pin, chưa kể điện thoại sẽ hoạt động 24/7. Để giữ cho điện thoại không sập nguồn chỉ sau vài giờ đầu tiên, bạn sẽ cần kết nối trực tiếp với nguồn điện. Cáp Micro-USB hoặc Lightning dài khoảng 3 mét sẽ giúp bạn lựa chọn vị trí linh hoạt hơn.

