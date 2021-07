22 nam, nữ thuê nhà "bay lắc" bất chấp dịch Covid-19

Ngày 1-7, Công an huyện Long Thành cho biết vừa tổ chức triệt xóa một tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn ấp 4, xã Long An, bắt giữ 22 đối tượng (16 nam, 6 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 30-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành tổ chức kiểm tra căn nhà cho thuê thuộc ấp 4, xã Long An. Thời điểm trên, công an phát hiện ở phòng ngoài, 12 đối tượng gồm 8 nam 4 nữ đang vui với nhau cùng 1 gói ma túy đá và 1 đĩa sứ chứa ma túy dạng khay.

Các đối tượng bị bắt trong căn nhà thuê (ảnh C.A.Đ.N)

Tại phòng thứ hai, 7 đối tượng nam nằm, ngồi cùng với những viên thuốc lắc, 1 đĩa sứ chứa ma túy dạng khay và 3 chai nhựa chứa 57 viên nén ma túy.



Tại phòng thứ ba, 3 đối tượng 1 nam, 2 nữ vui chơi với nhau cùng 1 gói ma túy đá.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện phía dưới thùng xốp để gần cổng ra vào có 2 gói ni-long, trong đó một gói chứa ma túy đá và một gói chứa 3 viên thuốc lắc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận ngôi nhà trên do Hoàng Quốc Dương (tên thường gọi là Lục Tốn, SN 1991, hộ khẩu thường trú phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) thuê và thiết kế tường cách âm, lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng để cải tạo thành phòng "bay lắc" và cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện đến chơi ma túy.

