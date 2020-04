2 thiếu tướng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 589, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê ở Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, có bằng cử nhân Lý luận chính trị. Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau 3 năm 3 tháng giữ chức vụ này, Bộ trưởng Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Sau đó, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nay. Năm 2019, ông được thăng quân hàm thiếu tướng.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới là đại biểu Quốc hội khóa XIV, ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Ảnh: quochoi.vn.

Tại Quyết định 595, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở Cà Mau. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV, ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, có bằng cử nhân Lý luận chính trị, tiến sĩ Luật.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Từ tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Cũng trong năm 2019, ông được thăm quân hàm thiếu tướng.

Như vậy, đến nay Bộ Công an có 9 lãnh đạo gồm Bộ trưởng - đại tướng Tô Lâm, cùng 8 thứ trưởng.

8 Thứ trưởng Bộ Công an gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương; thượng tướng Bùi Văn Nam; thượng tướng Nguyễn Văn Thành; trung tướng Nguyễn Văn Sơn; trung tướng Lương Tam Quang; thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; thiếu tướng Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Ngoài nhân sự Bộ Công an, Thủ tướng cũng vừa ký các quyết định liên quan đến nhân sự Bộ Quốc phòng. Theo đó, Thủ tướng giao quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đối với thiếu tướng Vũ Văn Kha, phụ trách Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Thủ tướng cũng bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

Tác giả: Hoài Vũ

Nguồn tin: Zing.vn