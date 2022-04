2 thanh niên phóng nhanh cắm đầu vào đuôi ô tô: Camera bóc khoảnh khắc thót tim

Toàn bộ diễn biến tai nạn được camera nhà dân ghi lại. Sự việc xảy ra vào lúc 15h44 ngày 15/4 tại địa bàn xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng.

Khi một chiếc xe ô tô 4 đang dừng đỗ bên đường, thì 2 thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ khá nhanh lao thẳng tới tông vào đuôi sau xe. Sau va chạm, 2 thanh niên đều bị ngã văng xuống mặt đường thương tích nặng. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu, xe ô tô 4 chỗ móp bẹp dúm phần vỏ đuôi sau.

Diễn biến vụ va chạm giữa xe máy phóng nhanh và ô tô đang dừng gây thót tim

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc