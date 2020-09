2 phó chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa bị "tống tiền" 25 tỉ đồng nhận nhiệm vụ mới

HĐND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn - Ảnh: Hoàng Quân

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Nghi Sơn đã xem xét, thảo luận các tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm 2 chức danh Phó chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) và miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa XIX; miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch UBND thị xã (nhiệm kỳ 2016-2021); đồng thời xem xét thảo luận tờ trình bầu các chức danh trên.

Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021); bà Lê Thị Kim Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn, được bầu làm Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã.

Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thị ủy Nghi Sơn, và ông Bùi Tuấn Tự, Bí thư phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn), được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, đã được đại hội bầu giữ chức danh Phó bí thư Thị ủy Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị ủy và UBND thị xã Nghi Sơn - nơi 2 ông Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên đang công tác

Ông Trương Bá Duyên và ông Hồ Đình Tùng là 2 lãnh đạo chủ chốt UBND thị xã Nghi Sơn bị một ổ nhóm xin gặp gỡ, trao đổi công việc rồi tặng quà, tiền, sau đó quay clip lại để tống tiền. Đáng chú ý, ổ nhóm này đã tống tiền 2 lãnh đạo này tới 25 tỉ đồng, trong đó ông Trương Bá Duyên bị "tống tiền" 20 tỉ đồng, ông Hồ Đình Tùng 5 tỉ đồng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Quốc Hưng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Đáng chú ý, trong số này Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài đang là phóng viên của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp.

Theo điều tra, giữa tháng 5-2020, giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở TP Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979; ngụ TP Hà Nội) lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với 2 Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn là ông Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng. Khi gặp gỡ, Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video lại rồi dùng nó để uy hiếp, tống tiền 2 lãnh đạo này, yêu cầu họ phải chi khoản tiền 25 tỉ đồng để "mua" lại sự im lặng.

Vào cuộc điều tra, sau khi có đủ các chứng cứ, tài liệu Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người trên. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thùy Chi

Nguồn tin: Báo Người Lao Động