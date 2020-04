2 chị em livestream bán quần áo chửi khách "như hát hay"

Theo đó, vào ngày 10/4, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được phản ánh về việc người bán hàng online của một shop áo quần thời trang trên địa bàn TP Huế chửi bới khách hàng khi livestream bán hàng. Hai chị em vừa bán hàng vừa dùng nhiều từ ngữ, lời lẽ thô tục, chửi rủa khách hàng không ngớt.

2 chị em bán hàng quần áo chửi khách hàng không ngớt với những lời lẽ phản cảm.

Qua xác minh nội dung các video, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế xác định vụ việc liên quan đến shop áo quần thời trang S.T. ở số 154 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, TP Huế.

2 chị em livestream bán hàng chửi khách phản cảm, thô tục

Ngày 12/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế) và Công an phường Thuận Lộc đã mời ông Cao Phương T. và bà Phan Thị Diệu T. (cùng SN 1992, trú địa chỉ trên) lên trụ sở công an phường Thuận Lộc làm việc về vụ việc chửi bới khách hàng khi livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Các cơ quan chức năng làm việc với vợ chồng chủ shop quần áo.

Ông Cao Phương T. cho biết, ông là chủ shop quần áo thời trang S.T.; còn người chửi khách hàng trong các video lan truyền trên mạng là bà Phan Thị Diệu T. (vợ ông) và em vợ ông là bà Phan Thị N.

Qua lời khai ban đầu, bà Phan Thị Diệu T. cho biết vào lúc 12h ngày 2/3, tại Facebook Song Trình Shop, bà cùng em gái đã livestream bán áo quần. Do có mâu thuẫn với khách hàng trong quá trình livestream nên 2 chị em bà đã “không kiềm chế được cảm xúc” dẫn đến có những phát ngôn phản cảm với khách hàng.

Phan Thị N. (bên trái) và Phan Thị Diệu T. thay phiên nhau chửi khách hàng "như con".

Được biết, đây không phải lần đầu 2 chị em này livestream chửi bới khách hàng một cách vô văn hóa. Đã rất nhiều lần cư dân mạng chia sẻ các video 2 chị em bà T., N. chửi rủa, nhục mạ người mua. Rất nhiều người dùng facebook tại Huế đã viết về 2 chị em này, cũng như nhiều video được đăng lên Youtube nhằm phản đối cách bán hàng được cho là phản cảm và vô văn hóa này. Tuy nhiên không hiểu sao vẫn có người vào mua hàng của 2 chị em bà T.

“Người bán hàng online mà dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, chửi khách hàng làm xấu hình ảnh của Huế. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc này” - ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Cuối buổi làm việc, theo biên bản của cơ quan chức năng, việc livestream bán hàng của bà T., bà N. tại shop quần áo thời trang S.T. có những hành vi vi phạm như sau: kinh doanh hàng hóa không đúng với địa chỉ đăng ký kinh doanh; có lời lẽ xúc phạm, thiếu văn hóa trên môi trường mạng internet.

Hiện tại do sự việc còn nhiều vấn đề cần xác minh nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, từ đó có cơ sở để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng đang làm rõ các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của vợ chồng ông T. (như nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vấn đề nộp thuế…).

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí