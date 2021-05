2 cách sẽ lỗ chân lông tại nhà ai cũng làm được

Những yếu tố gây nên sự giãn nở của lỗ chân lông

Do nội tiết tố: nội tiết tố làm chất bã nhờn tăng tiết nhiều hơn, vì vậy lỗ chân lông có khuynh hướng to hơn.

Tế bào chết: các tế bào chết hay lớp sừng được tạo ra trong quá trình phát triển các tế bào da, chúng sẽ có khuynh hướng bị tích lũy làm cho da dày hơn, lỗ chân lông cũng to hơn.

Chăm sóc da không đúng cách: do dùng mỹ phẩm không phù hợp hoặc tẩy trang không kỹ làm cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn, không thải được chất độc, lâu dần bị oxy hóa làm cho lỗ chân lông to ra.

Ánh nắng là nguyên nhân gây lão hóa da, làm da bị giãn, lỗ chân lông từ đó cũng nở to hơn.

Ngoài ra, lỗ chân lông to còn là do yếu tố di truyền. Bên cạnh đó, sự lão hóa do tuổi tác làm cho da bắt đầu sản xuất ít collagen và elastin, đồng nghĩa với sự mất độ đàn hồi nên các lỗ chân lông có thể giãn ra và lớn hơn.

Dùng dầu ô liu để se khít lỗ chân lông

Một trong những mẹo se khít lỗ chân lông bằng các nguyên liệu tự nhiên hiệu quả chính là dầu ô liu. Kết hợp dầu ô liu, nước cốt chanh và mật ong bạn sẽ có được một hỗn hợp dùng làm se khít lỗ chân lông hiệu hiệu quả bằng nguyên liệu thiên nhiên rất dễ kiếm.

Cách làm:

Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là trộn đều các nguyên liệu trên theo một tỷ lệ thích hợp rồi dùng để tẩy tế bào chết trên da.

Bạn nên thực hiện việc tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu này 2 lần/tuần đế đem lại hiệu quả tốt nhất nhé!

Đá lạnh

Thêm một mẹo se khít lỗ chân lông cực kỳ dễ làm mà đem lại hiệu quả không hề kém chính là đá lạnh.

Cách làm se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh thật hiệu quả:

Đầu tiên, bạn rửa mặt thật sạch.

Tiếp theo là bạn chuẩn bị là nước nóng, nước cốt chanh, đá, và một chiếc khăn mặt sạch (nên dùng loại khăn bông mềm để tránh tổn thương da).

Kế tiếp là khâu chuẩn bị, bạn cho nước nóng vào một bát (chậu) to, sau đó xông mặt trên bề mặt nước nóng trong khoảng từ 3-5 phút.

Bước tiếp theo, bạn thấm nước chanh lên khăn, rồi lấy khăn vỗ nhẹ và đều lên mặt.

Cuối cùng, bạn rửa mặt bằng nước sạch.

Lưu ý, bạn thực hiện 2 lần/tuần để nhận thấy hiệu quả rõ rệt nhé!

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn