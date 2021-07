2 bảo vệ tát liên tiếp vào mặt tài xế công nghệ: "Mày có biết đây là chỗ làm nhiệm vụ không?"

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip xô xát giữa 2 bảo vệ với tài xế công nghệ. Theo diễn biến trong clip, 2 bảo vệ đang tỏ ra khá hung hăng, chất vấn nam tài xế công nghệ.

Chưa kịp để nam tài xế nói, người đàn ông lớn tuổi đã mạnh tay tát khiến anh này loạng choạng ngã. Nam tài xế vội nài nỉ: "Anh cứ để em nói rồi muốn làm gì thì làm".

Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì người bảo vệ thứ 2 cũng tiến tới và tát liên tiếp vào mặt anh: "Mày thích sao, mày muốn sao? Nói mày đàng hoàng mà không nghe. Mày biết chỗ lực lượng người ta đang công tác làm nhiệm vụ không?".

Clip Bảo vệ quây tài xế, tát liên tiếp vào mặt

Hiện vẫn chưa rõ đoạn clip được quay ở đâu và nguyên nhân diễn tới hành động của 2 bảo vệ. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã gây ra không ít tranh luận trái chiều.

