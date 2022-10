19 người đứng đầu bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng

Trong năm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can, trong đó khởi tố mới 5 vụ/34 bị can, án cũ chuyển sang 6 vụ/12 bị can. Thiệt hại trong các vụ án thụ lý ước tính trên 981 tỷ đồng; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý là trên 924 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản.