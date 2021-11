17 nam, nữ thuê homestay để dùng ma túy tập thể

Ngày 30/11, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang củng cố hồ sơ, xử lý 17 người về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm người sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Hoa Lư kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay ở xã Trường Yên, do ông Đậu Hồng Phương (50 tuổi, ở TP Ninh Bình) làm chủ.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 17 nam, nữ đang tụ tập tại 2 phòng, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1,5 viên nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Qua xét nghiệm, cảnh sát cho hay cả 17 người đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn