17 chiến sĩ công an hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Sáng 11/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Công an Nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội". Tại điểm cầu TPHCM, hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị tại điểm cầu TPHCM (Ảnh: H.K.).

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, đại dịch Covid-19 đã tác động lên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây ra bất ổn, xung đột xã hội. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương do một Thứ trưởng là chỉ huy trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phía Nam, đồng thời là thành viên tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tại phía Nam. Bộ Công an đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ở công an các địa phương, do Giám đốc Công an tỉnh, thành làm trưởng ban.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Công an đã xây dựng hơn 150 báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch như đánh giá tình hình, kinh nghiệm phòng, chống dịch của thế giới, kinh nghiệm đối với Việt Nam, đánh giá dư luận xã hội đối với các chính sách an ninh, xã hội, tác động của đại dịch đối với kinh tế - xã hội. Các báo cáo của Bộ Công an được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao và sử dụng trong chỉ đạo, điều hành.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cả nước (Ảnh: H.K.).

Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an đã tăng cường kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt 1.235 đối tượng phản động, chống đối, bắt giữ, xử lý 83 đối tượng; đấu tranh, bóc gỡ 178 đối tượng là cơ sở nội địa, liên quan các tổ chức phản động lưu vong, chống đối trong nước. Ngành công an cũng ngăn chặn, vô hiệu hóa 11 chiến dịch, kế hoạch lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để chống phá Việt Nam.

Bên cạnh việc bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng công an cũng tăng cường các công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội.

"Từ phong trào thi đua, lực lượng công an ghi nhận hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế. Các cán bộ không quản khó khăn, sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng tham gia truy vết, cùng an hem đồng đội ở tại cơ quan chống dịch 3-4 tháng không về nhà", Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thông tin.

Trong quãng thời gian căng thẳng nhất bởi đại dịch Covid-19, các chiến sỹ cũng không quản khó khăn lao mình vào tâm dịch, chấp nhận rủi ro. Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân đã thắp lên niềm tin về tinh thần đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, dịch Covid-19 đã để lại những tổn thất, mất mát to lớn đối với lực lượng công an cả nước. Tính đến ngày 7/12, toàn lực lượng đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ nhiễm và nghi nhiễm SARS-CoV-2, 17 người hi sinh, tử vong do liên quan đến dịch Covid-19.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí