11 thanh niên Nghệ An đánh võng, tạt đầu ô tô, gây náo loạn bị triệu tập

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu xác nhận thông tin và cho biết: Hiện tại chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với từng đối tượng vi phạm.

11 thanh thiếu niên đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, giàn hàng ngang, đánh võng tạt đầu ô tô trên QL1 bị công an triệu tập xử lý.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định vào khoảng 13h00, chiều ngày 10/01/2022, trên trục đường QL1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, có một nhóm thanh thiếu niên đang có hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dàn hàng 3, hàng 4 trên đường, lạng lách, đánh võng, cản trở các phương tiện giao thông khác và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh các đối tượng đánh võng, tạt đầu xe ô tô gây cản trở giao thông và có cả trường hợp đi ngược chiều được người dân ghi lại.

Ngay sau đó, Công an xã Diễn Thịnh đã triển khai lực lượng, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh của nhân dân và xác định được nhóm thanh thiếu niên trên gồm 11 đối tượng, cụ thể là: V.V.T, sinh năm 2005; V.V.T, sinh năm 2003; C.X.N, sinh năm 2002; H.V.D, sinh năm 2002; H.N.M, sinh năm 2003; C.V.T, sinh năm 1996; N.V.C, sinh năm 1997, cùng trú tại xóm Đức Vinh, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; C.X.N, sinh năm 2002, trú tại xóm Nam Thịnh, xã Diễn Thịnh; C.V.K, sinh năm 2004, trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Diễn Thịnh; T.M.S, sinh năm 2005, trú tại xóm Vinh Quang, xã Diễn Thịnh và H.T, sinh năm 2004, trú tại xóm Đức Hậu, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Công an xã Diễn Thịnh đã phối hợp với Đội CSGT&TT Công an huyện Diễn Châu triệu tập các đối tượng vi phạm lập hồ sơ xử lý và tạm giữ phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng nay 11/01, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện video clip của người ngồi trên xe ô tô bị nhóm thanh niên này đánh võng, tạt đầu cản trở lưu thông quay lại. Đoạn video sau đó nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng, mong muốn lực lượng CSGT vào cuộc xử lý.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn