11 tháng chưa trả hơn 1,3 triệu đồng tiền vé cho khách: Hãng bay nói gì?

Khách tố hãng "hứa lèo", hãng thanh minh "lượng hoàn hủy lớn, có thể thiếu sót"

Sau bài viết Khách tố cả năm ròng rã đi đòi hoàn tiền vé máy bay mà chỉ nhận về lời hứa, nhiều độc giả Dân trí cho biết mình cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Trong đó, không ít độc giả ý kiến về câu chuyện chậm nhận được tiền hoàn hủy từ hãng hàng không Vietnam Airlines.

"Tôi được Vietnam Airlines đồng ý hoàn tiền từ tháng 6/2021 tới nay còn chưa nhận được tiền. Hãng có trả lời là do quá đông nên không giải quyết kịp và cũng không hẹn khi nào thì sẽ giải quyết…", độc giả xuando Nguyen bình luận.

Hay độc giả trandothang chia sẻ: "Con gái tôi du học Nhật Bản, đặt vé qua Vietnam Airlines nhưng dịch không về được, vé của con tôi thuộc diện được trả lại nhưng đòi 2 năm mới được. Bạn của con gái tôi đặt tại Nhật Bản khi không về được trong vòng 10 ngày họ trả lại".

Một khách hàng thì phản ánh Bamboo Airways đã thông báo hoàn tiền nhưng vẫn chưa thấy về tài khoản. Theo người này, hãng còn yêu cầu cung cấp sao kê ngân hàng thì mới giải quyết. Theo thông tin khách hàng này cung cấp thì chị đã dành... 11 tháng để đi đòi lại khoản tiền hơn 1,3 triệu đồng hoàn vì hủy chuyến của hãng.

Sau phản ánh trên của khách, phía hãng hàng không bị tố đã lên tiếng. Cụ thể, đại diện Bamboo Airways cho biết hãng đã làm lệnh chuyển tiền nhưng khách nói chưa nhận được tiền thì hãng xin lại khách sao kê khoản mua vé để kiểm tra lại.

Còn về câu chuyện khách tố chậm nhận được tiền hoàn do hủy chuyến, hãng bay này cho biết vì Covid-19 gây ảnh hưởng, lượng khách yêu cầu đổi, hủy vé và hoàn tiền lớn nên hãng "vẫn đang cố gắng thanh toán loại cho khách tuy nhiên, một số trường hợp có thể sót".

Theo hãng, việc hoàn hủy phụ thuộc vào nhiều yếu tố. "Có trường hợp khách mua 2 vé, một mua bằng voucher, một mua trực tiếp. Khi muốn hoàn tiền thì khách lại gửi yêu cầu đến nơi làm voucher, thành ra mới chỉ nhận được một nửa số tiền, tức chỉ nhận được thuế phí chứ chưa nhận được tiền vé", vị này chia sẻ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của khách hàng trên thì chị đã gửi email trực tiếp đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Bamboo Airways và thông tin phản hồi, hướng dẫn... cũng là từ nhân viên trung tâm này.

Dịch Covid-19 khiến nhiều chuyến bay phải hủy bỏ (Ảnh: Ip Thiên).

Các hãng đa số cam kết thanh toán tiền hoàn sau tối đa 90 ngày

Chính sách hoàn vé để lấy lại tiền tùy thuộc vào từng hãng bay và hạng vé máy bay. Loại vé khác nhau thì thủ tục hoàn đổi vé khác nhau, cũng có nhiều loại vé không được đổi hay hoàn hủy.

Về chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện hoàn, bảo lưu vé máy bay, Vietnam Airlines đang đưa ra 2 hình thức hoàn vé cho người dùng lựa chọn: hoàn vé sang voucher hoặc về hình thức thanh toán ban đầu (tiền mặt, tài khoản…).

Với phương án 1, khách hàng được hoàn 100% giá trị chi hoàn, miễn phí hoàn vé; voucher có giá trị thanh toán sau 5 ngày kể từ ngày xuất, thời hạn sử dụng 1 năm. Sau 3 tháng kể từ ngày xuất, nếu không có nhu cầu sử dụng, voucher được phép hoàn về hình thức thanh toán ban đầu, thu phí hoàn theo điều kiện giá vé.

Với phương án 2, mức phí hoàn theo điều kiện giá vé; thời gian hoàn tiền sau 3 tháng kể từ ngày bay chặng cuối cùng ghi trên vé.

Các chính sách hoàn tiền của các hãng khác nhau, nhưng đa phần cam kết thanh toán sau tối đa 90 ngày (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Bamboo Airways chia ra đối với khách đoàn, sẽ hoàn vé về tài khoản bảo lưu. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp có thời gian bay không vượt quá ngày 31/12. Đối với các đối tượng khách còn lại, nếu vé xuất qua kênh bán của các đơn vị đối tác, đại lý, OTA, tiền hoàn được lưu chuyển về tài khoản đại lý trong vòng 90 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email.

Nếu vé xuất qua kênh bán trực tiếp, tiền hoàn sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách trong vòng 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu từ khách. Nếu khách có nhu cầu sử dụng tiền hoàn vé vào các dịch vụ của Bamboo Airways trước thời hạn 90 ngày nêu trên thì các bộ phận liên quan sẽ thực hiện hoàn bảo lưu và sử dụng tài khoản bảo lưu để thanh toán dịch vụ cho khách.

Vietravel Airlines thì đang miễn phí hoàn vé. Tiền hoàn sẽ được hoàn về tài khoản hành khách trong 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của hành khách.

Vietjet Air không chấp nhận việc hủy vé máy bay mà lý do hủy vé là từ khách hàng. Hãng chỉ chấp nhận hủy vé máy bay do hãng hủy chuyến bay khi thời tiết xấu, lý do kỹ thuật, an ninh chuyến bay không đảm bảo…; chuyến bay trễ 2 tiếng trở lên và hãng phải chuyển đổi hành trình hoặc chuyến bay khác; chuyến bay bị trễ 5 tiếng trở lên.

