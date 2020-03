100 sinh viên Đại học Y năm cuối tăng cường chống dịch Covid-19 tại sân bay Nội Bài

Quy trình khai báo y tế tại sân bay Đối với khách các chuyến bay quốc tế đến qua sân bay giai đoạn này, quy trình thực hiện các thủ tục liên quan gồm các bước như sau: 1. Nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế phát tờ khai y tế cho hành khách của các chuyến bay quốc tế đến khi khách vào nhà ga hành khách T2. 2. Khách vào khu vực kiểm dịch, thực hiện khai báo y tế tại các bàn được bố trí sẵn tại Nhà ga, sau đó hành khách nộp tờ khai cho tổ kiểm dịch. Nhân viên y tế kiểm tra thông tin trên tờ khai, trường hợp nào chưa khai đầy đủ các mục thông tin thì được yêu cầu khai bổ sung. Với người thực hiện khai báo điện tử thì đối chiếu thông tin hành khách đã có trong hệ thống hay chưa (thực hiện từ 10-3-2020 tại sân bay Nội Bài). Nếu chưa có thông tin khai báo trong hệ thống điện tử, khách sẽ khai báo bằng giấy. 3. Sau khi hoàn thành khai báo y tế, hành khách đi qua khu vực có máy đo thân nhiệt tự động để ra khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Tại đây, Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ kiểm tra hộ chiếu hành khách, nếu phát hiện hành khách có đi qua vùng có dịch sẽ chuyển cho kiểm dịch y tế. Kiểm dịch y tế sẽ kết hợp thông tin từ Công an cửa khẩu và thông tin từ tờ khai y tế để quyết định việc cách ly y tế. Nếu khách thuộc diện cách ly sẽ tập trung tại khu vực riêng trước khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh để cơ quan chức năng đưa đi cách ly. Các trường hợp hành khách sốt khi qua kiểm tra máy đo thân nhiệt sẽ được khám, chẩn đoán lâm sàng và chuyển đến bệnh viện để cách ly. Hành lý ký gửi của hành khách sẽ được cơ quan chức năng chuyển đến nơi cách ly. 4. Khách không thuộc diện cách ly: sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý ký gửi và kiểm tra hải quan trước khi ra khu vực công cộng và rời khỏi sân bay. Đối với khách các chuyến bay quốc tế đến qua Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn này, quy trình thực hiện các thủ tục liên quan ngoài các bước như thông lệ, sẽ có thêm các khâu: Khai báo y tế (100% khách nhập cảnh); lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung (khách đến từ vùng dịch). Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục nói trên, mặc dù CDC Hà Nội, Công an Cửa khẩu Nội Bài và các lực lượng liên quan đã tăng cường nhân sự để triển khai trong thời gian nhanh nhất có thể, song không tránh khỏi những thời điểm đông khách do khung giờ tập trung nhiều chuyến bay.