Xót xa không khí tang thương tại con ngõ, một ngày sau khi xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong

Sáng ngày 25/5, nơi con ngõ nhỏ phố Trung Kính mưa rơi rả rích càng làm những tiếng khóc than cho 14 nạn nhân xấu số qua đời trong vụ cháy vào đêm trước đó thêm phần não nề. Những nạn nhân qua đời trong vụ cháy đa phần đều là người trẻ tuổi.

Có người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, có người mới tìm được công việc... Cũng có cả những cặp đôi chỉ còn cách vài tháng nữa thôi, họ sẽ chính thức đến được bến bờ tình yêu, sẽ có cho mình một căn nhà nhỏ riêng với những đứa con thật xinh đẹp...

Vậy nhưng, tất cả những ước mơ, những hạnh phúc tưởng chừng chỉ cách một tầm tay với lại mãi mãi bị ngọn lửa hung tàn bùng lên giữa đêm ngày 24/3 thiêu rụi. Còn nằm đó, chỉ là một đống đổ nát hoang tàn và nỗi đau có lẽ phải dành cả đời để quên của những người ở lại.

Chú của nạn nhân V.N.L. (25 tuổi, Bát Xát, Lào Cai) không khỏi nghẹn ngào khi bước chân tới căn nhà trọ nơi cháu gái bé nhỏ thân yêu của mình đã phải qua đời trong đau đớn:

"Em vừa học ra trường đại học xong, 25 tuổi, vừa bắt đầu đi làm thì xảy ra như này. Vừa rồi em có công việc cụ thể rồi, còn giờ xây dựng gia đình." - một tương lai mà người chú nghĩ đến, nhưng vĩnh viễn chẳng thể dành cho N.L.

"Cảm nghĩ của những người thân là sự đau xót, những con người chết oan ức trong điều kiện quản lý nhà nước cũng như dân trí Việt Nam phát triển, vì những việc làm hỗn độn. Ví dụ như vừa là nơi sửa xe, vừa là gara, lại vừa là chỗ ở. Đấy là điều bất cập.

Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy phải làm cho đúng, chứ khi xảy ra rồi còn biết làm sao."

Không chỉ người thân, những người hàng xóm xung quanh cũng đã đến đặt những nén hương, vòng hoa tỏ lòng thương tiếc với những người xấu số.

Nhiều người đã đến viếng

Như đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, có 14 người tử vong và đang xác định danh tính các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ

