Xe trộn xi măng lật nghiêng, đè 2 sinh viên nữ tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khi Pranjali Yadav, 21 tuổi và Ashlesha Gawande, 21 tuổi, đang đi xe về phía Hinjewadi, Pune, Ấn Độ, vào khoảng 15h45 ngày 24/1.

Theo cảnh sát, chiếc xe tải đã bị lật sau khi tài xế mất kiểm soát trong lúc rẽ trái với tốc độ cao.

Sau đó, chiếc xe trộn xi măng hạng nặng đã đổ đè lên 2 sinh viên đi xe máy, khiến họ tử vong. Toàn bộ sự việc đã được ghi lại trên camera giám sát gần đó.

Trong clip, có thể thấy một người đàn ông khác đã thoát chết trong gang tấc. Người này đã vứt lại chiếc xe máy rồi bỏ chạy khi thấy chiếc xe tải lao về phía mình.

Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và dùng cần cẩu để di dời chiếc xe tải bị lật.

Tài xế, Amol Waghmare, đã bị bắt. Một vụ án gây tử vong do bất cẩn đã được đệ trình chống lại anh ta, cảnh sát cho biết.

