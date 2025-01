Xe tải hỏng phanh lao vào cửa hàng tạp hóa, 1 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, một người phụ nữ đang đứng thanh toán tại quầy hàng tạp hóa ở ở Gajuwaka, Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, thì bất ngờ phát hiện thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình.

Ngay sau đó, người phụ nữ nhanh chóng di chuyển sang bên trái, vừa kịp lúc chiếc xe đâm vào cửa hàng và cách cô ấy chỉ vài chục centimet.

Chiếc xe tải đâm vào cửa hàng tạp hóa.

Người dân địa phương đã chạy đến hiện trường, kiểm tra xem có ai bị thương tích hay không.

Các nhà chức trách xác nhận rằng Venkata Ramana, 58 tuổi, một nhân viên của nhà máy thép Visakha, đã tử vong trong vụ tai nạn.

Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy phanh xe bị hỏng, nhưng cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn