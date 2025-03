Your browser does not support the video tag.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều nay (15/3) tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Theo video ghi lại, lửa bắt đầu bùng phát rồi bao trùm đầu xe tải. Lực lượng Cảnh sát PCCC sau đó đã có mặt dập tắt đám cháy.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn