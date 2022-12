Xây dựng Nghệ An thành trung tâm kinh tế Bắc Trung bộ

Từng bước định hình trung tâm kinh tế khu vực

Đó là những nội dung chính của Tọa đàm Định hướng phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Ban Kinh tế Trung ương tổ chức tại tỉnh Nghệ An, nhân sự kiện Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, Tọa đàm nhằm thống nhất chung các nhận thức, xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2022 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Bộ Chính trị và đã được thông qua trong kế hoạch công tác của toàn khóa.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh ủy Nghệ An đã dành nhiều thời gian, công sức để triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng được ưu tiên hàng đầu.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt.

Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 12 cả nước, đóng góp 12,43% quy mô kinh tế vùng và 1,85% cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, riêng năm 2022 tăng 9,05%; thu ngân sách năm 2022 thực hiện trên 20.000 tỷ đồng. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung bộ. Đời sống của nhân dân ở các vùng, miền từng bước được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhất là mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa đạt được. Chất lượng tăng trưởng kinh tế, sức cạnh tranh chưa cao; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng còn đạt thấp so với mục tiêu…

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, sự phát triển của Nghệ An phải gắn với sự phát triển chung của thời đại, với tầm nhìn mới, phương pháp mới, có tính đột phá, đặc biệt là phải có khát vọng mới.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại chỉ ra tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và nêu vai trò quan trọng trong việc ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghệ An phải ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, phát triển các mô hình kinh tế mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực thông qua cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cải cách hành chính.

Đề xuất ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An

Các đại biểu tại Tọa đàm đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực giúp tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Nội dung chính là làm rõ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và công tác phối hợp các bộ, ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện; đánh giá từng lĩnh vực, địa bàn trong tỉnh, tìm ra các điểm đặc thù, các lợi thế cần được khai thác, gợi mở các mô hình tốt, cách làm hay xuất phát từ thực tiễn.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh vai trò của đô thị hóa như một động lực cho sự phát triển của tỉnh, trong đó đặc biệt là vai trò của đô thị Vinh mở rộng, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, Đô Lương, Con Cuông.

Ông Chính cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hình thành, nâng cấp các hạ tầng chiến lược đường cao tốc, cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế…

Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, các đại biểu thống nhất cao về việc đề nghị Ban Chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ và cả nước.

