Vụ tàu chở gần 5.000 tấn than chìm trên biển: Lên phương án trục vớt, thu gom dầu

Khu vực vùng biển Kỳ Lợi nơi gần điểm xảy ra vụ chìm tàu Công Thành 07 - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 27-5, ông Nguyễn Văn Bình - phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh - cho biết đơn vị đã yêu cầu chủ tàu Công Thành 07 lập phương án trục vớt tàu, trình đơn vị để phê duyệt và giám sát các phương án trục vớt tàu đảm bảo an toàn.

Trước mắt, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh yêu cầu chủ tàu đánh dấu vị trí tàu Công Thành 07 bị chìm, thả các phao cảnh báo nguy hiểm khu vực hiện trường để đơn vị ra thông báo hàng hải khu vực nguy hiểm nhằm cảnh báo đối với các tàu thuyền qua lại.

“Việc quan trọng nhất hiện nay là công tác phòng chống, ứng phó nguy cơ tràn dầu trên biển. Chúng tôi đã làm văn bản yêu cầu chủ tàu tiến hành thu gom hết dầu ở trên tàu. Đồng thời, báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh để có các giải pháp chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó tràn dầu” - ông Bình cho hay.

Theo cơ quan chức năng, trước khi tàu Công Thành 07 bị chìm, ước tính trong két ở trên tàu này có chứa khoảng 30 tấn dầu DO, ngoài ra còn có khoảng 100-200 lít dầu nhờn...

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh tham hỏi động viên các thuyền viên sau khi được ứng cứu đưa lên bờ - Ảnh: H.A.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 21h45 tối ngày 25-5, tàu Công Thành 07 của Công ty cổ phần vận tải Thịnh Thành (địa chỉ tại tỉnh Thái Bình) cùng 11 thuyền viên chở gần 5.000 tấn than đang hành trình từ Quảng Ninh đi Quảng Bình thì bị sự cố hỏng máy.

Khu vực gặp sự cố cách cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khoảng 8 hải lý.

Do thời điểm trên thời tiết có mưa to, sóng biển cao, nước tràn vào tàu khiến tàu bị chìm. Ngay khi xảy ra sự cố, tất cả thuyền viên đã mặc áo phao nhảy xuống biển. Khoảng 5h sáng 26-5, một thuyền viên được ứng cứu đưa lên bờ an toàn.

Đến 13h30 ngày 26-5, toàn bộ 10 thuyền viên gặp nạn còn lại trôi dạt vào vùng biển Quảng Bình đã được cứu vớt an toàn, đưa về cảng Vũng Áng.

Tác giả: Lê Minh