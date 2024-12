Video: Kịch tính vây bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp trong đêm

Your browser does not support the video tag.

Video công an vây bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp trong đêm.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an huyện Đakrông vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 vũ khí quân dụng, 2 viên đạn và hơn 15.400 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công an, trước đó, qua công tác trinh sát, vào khoảng 2h ngày 4/12, tại Km42+950 thuộc địa phận thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, lực lượng Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Trương Quốc Toàn, SN 1988, trú tại phường Đồng Sơn, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đang điều khiển xe mô tô mang BKS: 73B1 - 284.2x chở theo đối tượng Lê Huy Hoàng Quân, SN 1996, trú tại phường Bắc Nghĩa, Tp.Đồng Hới, lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà.

1 trong 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh Công an Quảng Trị).

Số tang vật mà cơ quan công an thu giữ được (Ảnh Công an Quảng Trị).

Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 12.019 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng loại Glock FBI và 2 viên đạn được cất giấu trên người đối tượng Lê Huy Hoàng Quân cùng một số vật dụng liên quan.