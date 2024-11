Vây bắt sòng bạc “quý bà” bên bờ sông lúc trời tối

Viện KSND huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng tham gia đánh bạc tại bờ sông buôn Nhum (xã Ea Bia, H.Sông Hinh).

Theo kết quả điều tra, lúc hơn 18 giờ ngày 03/11/2024, Công an H.Sông Hinh phối hợp với công an xã Ea Bia kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng (8 nữ và 2 nam) đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa, tại khu đất ven sông thuộc Buôn Nhum, xã Ea Bia.

Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc 2,37 triệu đồng và trên người các đối tượng 18,83 triệu đồng; 1 bộ chén đĩa, bài vị và các tang vật liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Sau quá trình xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an H.Sông Hinh khởi tố 10 bị can cùng về tội “Đánh bạc”. Trong đó, Cơ quan CSQĐT bắt giữ 4 bị can: Nguyễn Văn Thảo (SN 1985, ngụ thôn Đồng Lãnh, xã Hòa Quang Bắc, H.Phú Hòa); Nguyễn Văn Cường (SN 1978, ngụ thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, H.Sông Hinh); Lê Thị Ngọc Cẩm (SN 1979, ngụ thôn Nguyên Hà, xã Sơn Nguyên, H.Sơn Hoà) và Nguyễn Thị Lưu (SN 1969, ngụ buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh).

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can: Trần Thị Lý (SN 1950); Bùi Thị Hiên (SN 1980, cùng ngụ xã Đức Bình Đông, H.Sông Hinh); Võ Thị Thanh Hoa (SN 1985, ngụ xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa); Nguyễn Thị Bích Lộc (SN 1990, ngụ xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa); Ngô Thị Kim Lành (SN 1984, ngụ thị trấn Hai Riêng, H.Sông Hinh) và Đoàn Thị Hiền (SN 1959, ngụ xã Suối Bạc, H.Sơn Hoà).

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn