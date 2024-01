Va chạm với xe container, hai công nhân ở Bình Dương tử vong trên đường đi làm

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng nay, nam tài xế Lê Hồng Sâm (35 tuổi, quê Thanh Hoá) điều khiển xe container biển số 61LD-060.23 chạy trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn hướng từ ngã 3 Tân Vạn đi quốc lộ 1K (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Xe cẩu được huy động để nâng bánh container đưa thi thể anh Một ra ngoài (ảnh: Thiên Lý)

Khi đến đường dẫn vào kho 6 của Công ty TBS (phường Bình Thắng, TP.Dĩ An), tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 95F2-4498 chạy cùng chiều.

Tai nạn làm hai người đi xe máy là Nguyễn Văn Một (37 tuổi) và Phạm Tiến Liệt (33 tuổi, cùng quê Hậu Giang) té ngã và bị cuốn vào gầm xe container.

Hậu quả, anh Một tử vong tại chỗ, còn Liệt bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiếc xe máy bị cán nát vụn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Thiên Lý).

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tài xế xe container được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Được biết, hai nạn nhân là công nhân bốc vác trong khu công nghiệp VSIP I (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Cả hai gặp nạn khi đang trên đường đi làm.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV