Tuyển Anh bị kéo trở lại mặt đất

Khác với màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân, tuyển Anh lần này gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của Ghana.

Ghana lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình và chờ đợi những tình huống phản công nhanh, chiến thuật từng giúp họ đánh bại Panama ở lượt trận mở màn. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng của HLV Thomas Tuchel không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng. Declan Rice có hai lần thử vận may với những pha dứt điểm từ xa, nhưng một cú sút đi vọt xà và một pha đánh đầu thiếu chính xác khiến Anh chưa thể tìm thấy bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, Ghana cũng không tạo được nhiều nguy hiểm trong hiệp một. Đại diện châu Phi tiếp tục cho thấy sự chắc chắn khi giữ sạch lưới, nhưng khả năng tấn công vẫn là vấn đề khi họ đã trải qua trận thứ 9 liên tiếp không ghi bàn trong hiệp đầu.

Anh sút đến 19 lần trong cả trận nhưng hiệu quả bằng 0.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Anh có cú sút trúng đích đầu tiên nhờ Anthony Gordon, nhưng pha dứt điểm trong vòng cấm quá nhẹ và không gây khó khăn cho thủ môn Benjamin Asare. Ghana dần chơi tự tin hơn, trong khi những sự thay đổi nhân sự của Anh giúp đội bóng áo trắng tạo thêm sức sáng tạo.

Những phút cuối trận chứng kiến các cơ hội nguy hiểm nhất. Jordan Pickford phải băng ra kịp thời để ngăn chặn Prince Kwabena Adu và Antoine Semenyo. Ở chiều ngược lại, Bukayo Saka suýt tạo ra khác biệt khi cú sút của anh bị Asare cản phá, trước khi Nico O’Reilly đánh đầu đưa bóng chạm xà và Harry Kane đá bồi vọt lên trời.

Trận hòa giúp cả Anh và Ghana tiếp tục duy trì vị trí thuận lợi tại bảng L với cùng 4 điểm. Ghana vẫn là một trong số ít đội chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay, trong khi Anh cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn tiến xa hơn trong giải đấu.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn