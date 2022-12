Tượng mèo có hình thù giống "chuột chù" ở Thanh Hóa

Những ngày qua, cộng đồng mạng xã hội facebook xôn xao bàn tán về pho tượng con mèo với hình dáng lạ lẫm tại một khuôn viên khu vui chơi dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của cộng đồng với nhiều ý kiến nhận xét khá hài hước.

Tượng mèo có hình thù kỳ lạ gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng).

Bạn Nguyễn Quý Trọng nhận xét tượng con mèo nhìn như lợn quay nguyên con. Còn bạn Huyền Trang cho rằng miệng của chú mèo giống mõm chuột chù...

Qua tìm hiểu, bức tượng con mèo này được đặt tại khuôn viên khu vui chơi của Công ty TNHH SOTO, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Để chào đón Xuân Quý Mão 2023 và dịp Noel, công ty SOTO đã đắp các bức tượng này để người dân đến tham quan, vui chơi.

Tượng con mèo có hình thù giống chuột chù

Qua quan sát, tượng mèo cao hơn 2m, dài khoảng 4m, được làm bằng xi măng, sơn màu vàng. Điều đáng chú ý là tượng con mèo có hình dáng và nét mặt khá lạ lẫm.

Được biết, vào dịp Tết Canh Dần năm 2022, công ty này cũng đắp một bức tượng hổ gây "bão" trên mạng xã hội với tên gọi hài hước "hổ lai heo".

Bức tượng con mèo ở tư thế ngồi được đặt trên bệ (Ảnh: Thanh Tùng).

Gương mặt con mèo nhìn ngộ nghĩnh (Ảnh: Thanh Tùng).

Phần thân phía sau và cái đuôi dài khiến thân hình con mèo trở nên mập mạp (Ảnh: Thanh Tùng).

Phần ngón chân con mèo (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhiều người dân hiếu kỳ đến chụp ảnh lưu niệm bên bức tượng con mèo (Ảnh: Thanh Tùng).

Pho tượng hổ lai heo vào năm 2022 (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngoài ra, ở khuôn viên công ty còn có các bức tượng khá lạ lẫm (Ảnh: Thanh Tùng).

Toàn cảnh khu trưng bày các bức tượng kỳ lạ (Ảnh: Thanh Tùng).

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí